La filière céréalière de Binzhou évolue de la "transformation des céréales" vers la "production alimentaire"

BINZHOU, Chine, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 20 septembre, l'équipe de médias "La Route de la Soie et le Fleuve Jaune" s'est rendue à Binzhou, dans la province du Shandong en Chine. Binzhou, située dans le Shandong, est une importante région de l'industrie céréalière. Au cours des dernières années, Binzhou a accéléré la promotion de l'extension de la chaîne industrielle, développant ainsi une gestion complète de la chaîne de production, progressant progressivement de la "transformation des céréales" vers la "production alimentaire". La société Binzhou Zhongyu Food Co., Ltd. est un exemple illustrant le développement de l'industrie céréalière à Binzhou.

Lorsqu'on évoque le blé, les gens pensent souvent à des produits tels que les pains, les nouilles et les pains. Cependant, chez Zhongyu, une seule graine de blé a été transformée en plus de 10 grandes séries et plus de 500 produits différents, permettant ainsi une utilisation à pleine valeur du blé. Une entreprise ordinaire qui traite une tonne de blé ne peut produire que de la farine et des sous-produits, pour une valeur totale d'environ 3 700 yuans. En revanche, Zhongyu, en traitant une tonne de blé, peut produire de la farine, des nouilles, de la farine d'épeautre, de l'alcool comestible de qualité supérieure, des fibres alimentaires, de l'érythritol, des peptides, et bien d'autres produits, pour une valeur totale d'environ 9 140 yuans, soit une augmentation de la valeur de production de 147 % par rapport à la transformation classique.

