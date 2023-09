INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce liée au domaine de l'informatique quantique au Québec





BROMONT, QC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, prendront part à une annonce historique dans le domaine de l'informatique quantique au Québec. Les représentants des médias sont invités à y assister.

Date : Le 22 septembre 2023



Heure : 9 h 30



Endroit : Bromont

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante avant 8 h le 22 septembre 2023 : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

