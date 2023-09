La 19e journée annuelle de négociation du programme Action-Éducation de BMO permet d'amasser 1,65 million de dollars canadiens afin de favoriser l'éducation, le développement et le progrès pour des étudiants prometteurs partout dans le monde





BMO Marchés des capitaux a ouvert les marchés depuis la salle des marchés de BMO à Toronto , afin de souligner le 19 e anniversaire du programme Action-Éducation

Le programme annuel donne la valeur d'une journée de commissions liées aux opérations sur actions effectuées pour le compte d'investisseurs institutionnels par BMO Marchés des capitaux à Toronto , New York et Londres

Le programme a recueilli près de 32 millions de dollars canadiens et soutenu plus de 5 000 étudiants depuis 2005

TORONTO, NEW YORK et LONDRES, le 21 sept. 2023 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux a annoncé aujourd'hui que la journée annuelle de négociation de son programme Action-Éducation de 2023, tenue le 20 septembre 2023, a permis d'amasser 1,65 million de dollars canadiens, somme qui servira d'aide à l'éducation pour des étudiants du monde entier, pour un total de près de 32 millions de dollars depuis le début du programme, il y a dix-neuf ans.

Darryl White, chef de la direction, BMO, Dan Barclay, chef de la direction, BMO Marchés des capitaux, Levent Kahraman, co-chef, BMO Marchés mondiaux et Camilla Sutton, première directrice générale et chef, Recherche sur les actions, Canada et Royaume-Uni, BMO Marchés des capitaux, se sont joints à Rizwan Awan, chef des Marchés, produits et services TMX et président, Négociation d'actions, groupe TMX, afin de procéder à l'ouverture des marchés et de souligner la 19e journée annuelle de négociation du programme Action-Éducation de BMO, depuis la salle des marchés de BMO à Toronto.

« L'enthousiasme était palpable dans la salle des marchés pour ce programme incroyable, et je tiens à remercier les employés et les clients qui font en sorte qu'il se poursuive après année avec autant d'enthousiasme et d'énergie », a déclaré M. Barclay. BMO a le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, en faisant don chaque année de la totalité des commissions liées aux opérations sur actions effectuées pour le compte d'investisseurs institutionnels obtenues en une journée en Amérique du Nord et en Europe à des organismes de bienfaisance qui favorisent le progrès, la diversité et l'inclusion en offrant des bourses d'études, des programmes de mentorat et des occasions de perfectionnement à des étudiants prometteurs. »

« Depuis 2005, BMO Marchés des capitaux a aidé plus de 800 boursiers de la Fondation Jackie Robinson (JRF) dans le cadre du programme Action-Éducation, a déclaré Della Britton, présidente et chef de la direction de la JRF. Ce soutien généreux comprend le parrainage de 26 boursiers soutenus directement par la JRF et BMO Marchés des capitaux, et la tenue de notre conférence annuelle sur le mentorat et le leadership à l'intention des boursiers, qui a lieu chaque printemps à New York. Nous ne saurions être plus reconnaissants de la générosité de BMO et de son adhésion à l'approche mise de l'avant par la JRF. En offrant une aide financière de quatre ans, des services de placement professionnel et une formation pratique en dynamique de la vie, la Fondation Jackie Robinson s'efforce de former des leaders qui, à leur tour, apporteront une valeur ajoutée à leur milieu de travail et à leur collectivité. » Apprenez-en davantage au sujet du partenariat entre BMO et la Fondation Jackie Robinson ici.

Le produit de la journée de négociation du programme Action-Éducation de cette année sera versé aux organismes de bienfaisance suivants :

Depuis sa création en 2005, le programme a permis de recueillir près de 32 millions de dollars et d'aider plus de 5 000 étudiants à réaliser leur potentiel d'études. Pour plus d'informations, visitez le site Culture.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en soutenant les organismes qui les soutiennent et en encourageant les employés à faire des dons et du bénévolat est au coeur de la raison d'être de BMO, avoir le cran de faire une différence, dans la vie comme en affaires. En 2022, notre impact social s'est traduit par plus de 69 millions de dollars versés à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux individus de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 50 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 26 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés. Pour plus d'informations, visitez le site BMO.com.

21 septembre 2023 à 14:36

