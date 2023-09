Inauguration officielle du NOVIA, un premier projet habité de 357 logements au coeur du nouveau Longueuil





Près de 70 % de l'immeuble est loué et 220 résidents habitent déjà ce complexe signé LSR GesDev, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ

LONGUEUIL, QC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Un peu plus de deux ans après la première pelletée de terre, c'est hier qu'était officiellement inauguré le NOVIA, un projet résidentiel de 357 unités locatives situé en plein coeur du nouveau Longueuil, aux portes du pont Jacques-Cartier. Cet événement s'est déroulé au 8e étage de ce complexe immobilier, bénéficiant de la vue panoramique sur la terrasse, en présence d'Annie Lemieux (présidente de LSR GesDev), Lucie Laliberté (vice-présidente développement et construction de LSR GesDev), Martin Raymond (président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ), Kim Boutin (ambassadrice et résidente du NOVIA) et de nombreux partenaires et collaborateurs. Geneviève Dufour, conjointe de feu Yves Emond, était aussi sur place pour assister au dévoilement d'une plaque commémorative saluant le travail accompli sur ce projet par son regretté mari, le talentueux architecte de la firme Studio Architectes.

Un projet qui arrive à point dans un contexte où les besoins en logement sont criants

Devant la pénurie de logements, le projet NOVIA arrive à point nommé en ajoutant sur le marché des centaines de nouvelles unités locatives à Longueuil. Preuve de l'engouement pour ce projet, 220 résidents habitent déjà cet immeuble signé LSR GesDev, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Amorcés à l'été 2021, les travaux de construction ont pour leur part été assurés par Pomerleau.

Un bâtiment conjuguant développement durable et mode de vie écologique

Situé au 300, place Charles-Lemoyne, à sept minutes de marche de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, du terminus intermodal et d'une station BIXI, le NOVIA est érigé au coeur d'un secteur orienté sur les principes TOD (Transit Oriented Development) liés au transport collectif. En plus de bénéficier de la proximité de multiples services (salles de spectacles, cafés, restaurants, commerces, parcs et pistes cyclables), son emplacement favorise l'accès aux principaux axes routiers, dont le pont Jacques-Cartier, la route 132 et le boulevard Taschereau. Conçu avec une approche écoresponsable, le NOVIA offre une performance énergétique et environnementale durable grâce à une fenestration généreuse procurant une abondante lumière naturelle, la réduction des îlots de chaleur par l'aménagement de toitures vertes et une gestion efficace de l'eau.

Un complexe multigénérationnel offrant une mixité d'usages

Proposant des studios, des logements 3 ½, 4 ½, 5 ½ et 6 ½ et des maisons de ville aménagées sur deux niveaux, le NOVIA est en mesure de répondre aux besoins de plusieurs types de locataires de toutes les générations. Misant sur la mixité d'usages, on y retrouve de vastes espaces communs, des terrasses sur les toits à la salle d'entraînement, en passant par la piscine intérieure, le salon communautaire, les espaces de travail collaboratif, la cuisine et le potager communs. Un service de voitures en libre-service, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des places de stationnement intérieur sont aussi offerts aux locataires. Plus de 28 000 pieds carrés d'espaces commerciaux et de bureaux y sont aussi aménagés, dont une grande partie est occupée par le siège social du Groupe KO.

Citations

« C'est avec beaucoup de fierté et le sentiment du travail accompli que nous inaugurons le NOVIA. Réalisé avec une approche humaine répondant aux préoccupations environnementales et sociales actuelles, ce projet a pu voir le jour grâce au dévouement, à l'expertise et à la passion d'une équipe de professionnels qui s'était donné pour objectif de concevoir un complexe d'habitation unique axé sur les besoins présents et futurs de ses résidents. Depuis le 1er juillet, quelque 220 locataires peuvent déjà témoigner du bonheur de profiter quotidiennement de ce milieu dynamique alliant effervescence de la vie urbaine, proximité des services, accès facile aux transports collectifs et tranquillité d'esprit. Au nom de LSR GesDev, je profite de l'occasion pour souligner la collaboration unique de la Ville de Longueuil et pour remercier chaleureusement le Fonds immobilier de solidarité FTQ, Pomerleau et le Groupe KO ainsi que tous nos précieux partenaires et collaborateurs qui ont permis de mener à terme ce projet d'envergure ».

Annie Lemieux, présidente de LSR GesDev

« Ce partenariat avec LSR GesDev nous permet une fois de plus de concrétiser notre mission d'investir dans des projets structurants qui intègrent des principes de développement durable et participent par le fait même au développement économique du Québec tout en bonifiant l'offre de logements. Nous sommes convaincus que, grâce à sa qualité et à l'innovation dont a fait preuve son équipe de conception, le NOVIA jouera un rôle important dans la vitalité du nouveau centre-ville de Longueuil, tout en contribuant à l'utilisation grandissante des transports collectifs et actifs. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Tout le savoir-faire de Pomerleau dans le domaine du bâtiment durable a été déployé lors de la construction du NOVIA. Ce projet novateur piloté par LSR GesDev nous a permis de démontrer qu'il est possible de réaliser un complexe d'envergure répondant aux normes de qualité les plus élevées, tout en gardant l'humain au coeur de celui-ci. Grâce à nos nouvelles façons de concevoir l'immobilier, nous souhaitons avoir non seulement un impact positif sur la vie des gens qui résident dans les immeubles que nous construisons, mais aussi sur celle des générations futures. »

Philippe Adam, président-directeur général, Pomerleau

« Quel plaisir pour nos équipes que d'aménager dans nos nouveaux bureaux situés dans un immeuble aussi accueillant que le NOVIA! En plus d'être tous réunis sous un même toit pour collaborer comme jamais, les employés de l'ensemble de nos filiales pourront profiter du quartier du nouveau Longueuil qui deviendra rapidement un lieu de rassemblement et un pôle urbain incontournables sur la Rive-Sud. »

Louis Morissette, président, Groupe KO

« Dès que j'ai regardé les premiers croquis du NOVIA, j'étais déjà conquis par ce projet dont l'emplacement est un réel atout, avec ou sans voiture. La beauté, la qualité et la convivialité de ce projet m'ont tout de suite convaincu d'en devenir le fier ambassadeur et, plus encore, d'y habiter moi-même! Le résultat dépasse aujourd'hui mes attentes les plus élevées et je tiens à féliciter LSR GesDev et ses partenaires pour le travail colossal réalisé au cours des deux dernières années. »

Pierre-Yves Lord, animateur, producteur et DJ. Ambassadeur et résidant du NOVIA

« C'est fait, je peux maintenant le crier haut et fort : je suis résidente de Longueuil! Avoir le privilège d'habiter le NOVIA constitue un grand bonheur pour moi. Avec ses nombreux espaces communs, j'y retrouve un milieu de vie incomparable à proximité de tous les services. Je peux même m'y entraîner sur place au quotidien ou encore me rendre à mon centre d'entraînement à Montréal, en quelques minutes seulement, que ce soit en voiture ou en transports en commun. Et que dire de la vue de mon balcon qui est tout simplement époustouflante, je ne m'en lasserai jamais! »

Kim Boutin, multiple médaillée aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste. Ambassadrice et résidente du NOVIA.

À propos de LSR GesDev

LSR GesDev se positionne comme un expert en gestion et développement de projets résidentiels de typologies variées. L'entreprise mise sur la création de cadres de vie agréables et esthétiques réalisés avec la collaboration de partenaires et de professionnels de confiance. LSR GesDev s'emploie à assurer un parfait équilibre entre la dynamique du site et les besoins en habitation de sa clientèle afin de lui offrir un milieu de vie à forte valeur ajoutée. LSR GesDev est issue de Groupe LSR, un promoteur, gestionnaire et propriétaire immobilier d'envergure internationale qui, depuis 1969, a élaboré à grande échelle de multiples projets résidentiels. www.lsrgesdev.ca

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis plus de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 30 juin 2023, il comptait 47 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 6,2 milliards $ dont 1,1 milliard $ a été investi par le Fonds immobilier; 70 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer, et il cumulait des investissements de 337 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Pomerleau

Forte d'une histoire de plus de 50 ans, Pomerleau réalise aujourd'hui des projets d'envergure d'un océan à l'autre. Pouvant compter sur le travail des membres de son équipe dans ses 9 bureaux régionaux et sur plus de 150 chantiers à travers le Canada, l'entreprise se spécialise dans la conception et la construction de bâtiments, d'infrastructures et de travaux civils. www.pomerleau.ca

À propos du Groupe KO

Groupe KO est un consortium de médias présent dans les domaines de la télévision, du cinéma, du magazine, de l'édition et du spectacle. Le Groupe KO travaille avec des créateurs d'ici pour concevoir et produire du contenu culturel et de divertissement au Québec et à l'international. www.kotv.ca www.koscene.ca www.ko-media.ca www.ko24.ca

