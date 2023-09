ProAmpac célèbre avec Nestlé la remise des Digital Labels & Packaging Awards 2023





ProAmpac, acteur majeur de l'emballage souple et de la science des matériaux, est fier d'annoncer son partenariat avec Nestlé pour célébrer leur reconnaissance commune pour le prestigieux Digital Labels & Packaging Award 2023.

Ce prix annuel, organisé par Digital Labels & Print Magazine (DLPM), honore les meilleures réalisations dans le domaine de l'impression numérique appliquée à l'emballage. Durant le gala de remise des prix qui s'est tenu le 29 juin au Kia Oval à Londres, DLPM a annoncé que Nestlé Splash - KitKat, développé en collaboration avec ProAmpac, s'est imposé comme l'un des meilleurs candidats dans la catégorie Excellence de l'application - Emballage primaire.

« Nous sommes particulièrement honorés d'avoir collaboré avec Nestlé sur cette réalisation en matière d'emballage », a exprimé Adam Grose, directeur commercial de ProAmpac. « Le fait de figurer parmi les lauréats du 2023 Digital Labels & Packaging Award témoigne de notre engagement inébranlable à fournir des solutions d'emballage exceptionnelles qui trouvent un véritable écho auprès de nos clients et des consommateurs. »

La technologie d'impression numérique de ProAmpac confère une flexibilité inégalée, permettant aux clients d'expérimenter librement des designs, d'adapter les emballages à l'évolution des tendances et de tester le marché avec un minimum de risques. De plus, à mesure que les volumes d'activité augmentent, ProAmpac passe en toute transparence de l'impression numérique à l'impression flexographique, offrant ainsi une solution rationalisée et évolutive aux entreprises en pleine croissance.

Pour plus d'informations sur les capacités numériques de ProAmpac et sa gamme complète de solutions d'emballage souple, contactez [email protected] ou rendez-vous sur notre site Web à l'adresse suivante : ProAmpac.com/expertise.

À propos de Nestlé

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Nestle.com ou contactez :[email protected].

À propos de ProAmpac

ProAmpac est un leader mondial de l'emballage souple avec une offre de produits exhaustive. Nous fournissons des solutions d'emballage créatives, un service à la clientèle de premier plan et des innovations primées à un marketplace mondial diversifié. L'approche de ProAmpac en matière de développement durable ? ProActive Sustainability ? fournit des produits d'emballage flexibles innovants et durables afin d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Nous sommes guidés dans notre travail par cinq valeurs fondamentales qui sont à la base de notre succès : Intégrité, Intensité, Innovation, Implication et Impact. ProAmpac, basée à Cincinnati, est détenue par Pritzker Private Capital ainsi que par la direction et des co-investisseurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : ProAmpac.com ou contactez : [email protected].

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital s'associe à des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et occupant des positions de premier plan dans les secteurs des produits manufacturés et des services. La base de capital différenciée et à long terme de la société permet une prise de décision efficace, une grande flexibilité dans la structure des transactions et l'horizon d'investissement, ainsi qu'un alignement avec toutes les parties prenantes. Pritzker Private Capital construit des entreprises pour le long terme et est un partenaire idéal pour les entreprises familiales et les entrepreneurs. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations unies. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web : PPCPartners.com.

