Forrester récompensera les lauréats des prix Return On Integration Honours et Programmes Of The Year lors de son sommet B2B EMEA 2023

Forrester (Nasdaq: FORR) récompensera Keysight Technologies en tant que lauréat du prix « Return On Integration » de cette année lors du Sommet B2B EMEA, organisé du 9 au 11 octobre 2023 à Londres, au Royaume-Uni, et dans l'espace numérique. Keysight Technologies est récompensée pour avoir aligné ses fonctions de marketing, de vente et de produit afin de maximiser la valeur pour le client. En outre, Forrester récompensera les lauréats des programmes de l'année pour leurs réalisations exceptionnelles dans des fonctions spécifiques du marketing, des ventes et des produits : NTT Ltd. pour avoir développé un centre d'excellence mondial de marketing basé sur les comptes et Dun & Bradstreet pour avoir transformé une fonction de marketing régionale en un centre de marketing centralisé.

Le sommet B2B Summit EMEA de Forrester est le premier événement pour les leaders du marketing, des ventes et des produits B2B, qui peuvent ainsi explorer et apprendre de nouvelles idées, des cadres pragmatiques et des données convaincantes pour alimenter leurs moteurs de croissance axés sur la clientèle. Lors de cet événement, les lauréats expliqueront comment ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, accéléré le temps de mise sur le marché et lancé des campagnes globales intégrées pour atteindre les résultats commerciaux souhaités.

Cette année, Keysight Technologies, l'un des principaux fournisseurs de solutions de conception, d'émulation et de test, a aligné ses équipes mondiales de vente, de produits et de marketing sur une stratégie de campagne unifiée. Au cours de sa session principale, Keysight expliquera comment l'alignement pluridisciplinaire a permis à l'entreprise de diffuser des messages cohérents, d'améliorer la qualité de ses clients potentiels et de mettre en oeuvre des programmes numériques efficaces dans le monde entier.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les analystes de Forrester pour améliorer notre processus global de planification des campagnes », a déclaré Sarah Calnan, directrice principale du centre de demande marketing mondial chez Keysight. « Grâce à cette collaboration, nous avons amélioré le ciblage, les messages et l'exécution de nos campagnes, tout en renforçant l'alignement sur nos organisations de vente et de produits. En utilisant les modèles de gestion du changement et de mise en oeuvre du centre de demande mondial de Forrester, nous avons regroupé nos équipes de communication marketing et numérique en une équipe virtuelle mondiale. Cette approche a créé une culture de partage des connaissances et d'apprentissage au sein des équipes, tout en améliorant la rapidité d'exécution et la capacité à mesurer et à optimiser notre impact ».

Les lauréats du prix Programmes Of The Year partageront également leurs réussites sur la scène du B2B Summit EMEA :

NTT Ltd. expliquera comment la société a développé un centre d'excellence mondial de marketing basé sur les comptes qui a stimulé l'alignement entre les départements de ventes et de marketing, apportant ainsi des améliorations mesurables.

Dun & Bradstreet partagera son parcours de transformation et expliquera comment la société est passée d'une opération cloisonnée axée principalement sur la livraison locale sur le marché à une fonction centralisée développant des campagnes stratégiques personnalisables pour les marchés locaux et mondiaux.

« Les lauréats des prix "Return On Integration" et "Programmes Of The Year" sont des organisations pionnières qui s'attaquent de front aux défis afin d'améliorer les résultats commerciaux », a déclaré Paul Ferron, vice-président et directeur de la recherche chez Forrester. « Nous sommes impatients d'entendre leurs histoires de réussite sur scène lors du B2B Summit EMEA de cette année ».

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq : FORR) est l'une des sociétés de recherche et de conseil les plus influentes au monde.

