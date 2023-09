Présentation du nouvel outil Spyder Checkr Video de Datacolor





LAWRENCEVILLE, New Jersey, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Datacolor , un chef de file mondial des solutions de gestion de la couleur, présente le Spyder Checkr Video , un outil de références couleurs de pointe qui est compatible avec les vectorscopes, les oscilloscopes de contrôle et une variété de solutions logicielles d'édition vidéo professionnelles pour garantir des couleurs et une visibilité précises. Spyder Checkr Video offre la possibilité de réaliser rapidement et avec précision le calibrage des couleurs dans une ou plusieurs combinaisons de caméra et de lentille, ce qui garantit la précision des couleurs au début du tournage et simplifie le flux de travail de postproduction pour une expérience d'édition vidéo transparente.

Lorsqu'elle est visualisée à l'aide d'un vectorscope, la carte à motifs de couleurs en instance de brevet du Spyder Checkr Video crée un schéma circulaire de couleurs permettant aux utilisateurs de voir toutes les couleurs prises, et pas seulement les couleurs primaires et secondaires, d'un seul coup d'oeil. Cette information précise et nuancée relative aux couleurs est intuitive et facile à comprendre, autant pour les novices que pour les professionnels de la vidéo.

La carte à motifs de couleurs comprend 12 vignettes de couleur dans une configuration unique avec un point central noir, gris et blanc, et six vignettes de tons chair. Le système portatif est assorti de 5 cartes mires ultra-brillantes, d'une carte d'échelle de gris à 22 crans, d'une carte de gris pour la balance des blancs et d'une carte Focus Star pour la mise au point, ainsi que d'un étui de protection. Les cartes ultra-brillantes offrent des couleurs plus saturées, une gamme plus large de couleurs et une identification plus facile des lumières parasites.

L'étui du Spyder Checkr Video est conçu de façon ergonomique pour s'adapter confortablement à la main afin de réduire la fatigue et de gérer les erreurs pendant le tournage, et pour empêcher les doigts d'ombrager les cartes.

« Lors de la conception du Spyder Checkr Video, notre objectif était de créer un échantillon de références couleurs pratique et portable qui établirait une nouvelle référence dans l'industrie », a déclaré Casey Krugman, directeur de produit, Imagerie chez Datacolor. « Grâce à cet outil de références couleurs de pointe unique en son genre, Datacolor offre une précision de couleur rapide et impeccable, que vous soyez en déplacement ou sur un plateau de tournage. »

Il est possible de se procurer le Spyder Checkr Video au prix de 129,99 $ sur le site Web de Datacolor , auprès d'Amazon ou chez les détaillants autorisés. Pour en savoir plus sur l'outil Spyder Checkr Video, visitez le datacolor.com/spyder-checkr-video .

À propos de Datacolor

Datacolor, un chef de file mondial des solutions de gestion des couleurs, fournit des logiciels, instruments et services visant à garantir la précision des couleurs des matériaux, des produits et des images. Depuis plus de 50 ans, les marques, fabricants et professionnels de la création de renommée mondiale utilisent les solutions novatrices de Datacolor pour obtenir des couleurs précises de façon uniforme. Pour en savoir plus, visitez le datacolor.com.

