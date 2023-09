BYD a lancé le modèle haut de gamme U8 sous sa sous-marque de luxe Yangwang Yangwang





BYD, le premier fabricant mondial de véhicules à propulsion alternative et de batteries de puissance, a officiellement lancé aujourd'hui son modèle haut de gamme U8 sous sa sous-marque de luxe Yangwang au prix de 1 098 000 RMB et a annoncé que les livraisons débuteraient en octobre de cette année.

Ce véhicule exceptionnel est équipé d'un système hybride rechargeable qui offre une autonomie impressionnante pouvant atteindre 1 000 km, permettant ainsi des aventures hors route sans souci. Le Yangwang U8 est propulsé par deux technologies révolutionnaires : la plateforme e? et le système DiSus-P Intelligent Hydraulic Body Control.

Le modèle premium U8 possède des fonctionnalités uniques, telles que le virage à 360 degrés en tout-terrain, la stabilisation en cas de crevaison et la flottaison d'urgence, qui garantissent une sécurité incomparable, des performances supérieures et une expérience de conduite exceptionnelle. Le modèle haut de gamme U8 vise à redéfinir le segment du tout-terrain avec une technologie de propulsion alternative.

Des technologies de véhicules électriques révolutionnaires alimentent ce chef-d'oeuvre

Les pièces maîtresses du modèle haut de gamme U8 sont la plateforme révolutionnaire e? et les technologies DiSus-P. La plateforme e? de BYD est la première plateforme au monde fabriquée en série et dotée d'un groupe motopropulseur à quatre moteurs indépendants, offrant une sécurité et des performances de premier ordre. Par rapport aux véhicules thermiques traditionnels, la dynamique des quatre roues est ici contrôlée par un système de contrôle vectoriel à quatre moteurs indépendants, ce qui se traduit par un balayage rapide, une détection précise et des capacités de contrôle robustes.

Le modèle haut de gamme U8 a une puissance phénoménale de 1 200 ch et passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes. Le torque vectoring précis sur chaque roue garantit la stabilité même en cas de crevaison, repoussant ainsi les limites de la sécurité active du véhicule.

Le système DiSus Intelligent Body Control de BYD est un autre développement révolutionnaire de BYD qui améliore la maniabilité et l'adaptation à différents scénarios de conduite. Il réduit le risque de tonneaux, minimise le déplacement des occupants dans les virages à grande vitesse, en accélération ou en décélération, et protège le véhicule contre les dommages dans des conditions de route difficiles.

Un tout-terrain haut de gamme incomparable pour les conducteurs exigeants

Le modèle haut de gamme U8 prend en charge la charge rapide en courant continu jusqu'à 110 kW. Cela permet de passer de 30 % à 80 % en seulement 18 minutes. Dans des conditions extrêmes, telles que des crues soudaines ou des fossés, le modèle haut de gamme U8 peut rester hors de l'eau pendant 30 minutes et conserver sa stabilité et sa maniabilité pour des manoeuvres d'évitement rapides*. Sa capacité de décharge VTL (Vehicle-To-Load) de 6 kW peut alimenter des appareils électroniques et des équipements puissants pendant 25 heures. Le modèle haut de gamme Yangwang U8 comprend 38 composants de haute précision et le processeur de conduite intelligent NVIDIA DRIVE Orin avec une puissance de calcul pouvant atteindre 508 TOPS. Le modèle haut de gamme U8 est équipé de batteries blade, complétées par la technologie Cell-To-Chassis (CTC), qui assure une sécurité de conduite totale.

Dans l'habitacle, le cockpit symétrique à deux couches du modèle haut de gamme U8 offre un écran central Galaxy OLED de 12,8 pouces, deux écrans longitudinaux de 23,6 pouces pour le conducteur et le passager, ainsi que des sièges en cuir Nappa de haute qualité combinés à du bois Sapele d'Afrique. Les passagers bénéficient d'un moyen de recharge pratique grâce aux trois points de recharge sans fil adaptés à la recharge rapide de 50 kW. L'équipement comprend également le système audio haut de gamme Dynaudio Evidence avec 22 haut-parleurs pour une expérience audio captivante.

Le futur parcours du Yangwang U8

Au début de cette année, BYD a présenté au public sa sous-marque de luxe Yangwang, qui met des services haut de gamme à la disposition des clients. Des exemplaires d'exposition du modèle haut de gamme U8 sont maintenant présentés dans les points de vente de grandes villes comme Shanghai, Pékin, Guangzhou et Chengdu, et les livraisons sont prévues à partir d'octobre. Plus de 60 magasins de vente directe Yangwang sont en cours de construction et plus de 90 magasins devraient ouvrir dans plus de 40 villes d'ici la fin de l'année.

Avec son engagement inébranlable en faveur de l'innovation et de la durabilité, Yangwang représente l'avenir des transports plus écologiques. Yangwang vise à repousser les limites dans le développement de véhicules à propulsion alternative, en offrant des performances robustes, une sécurité sans compromis et une expérience de conduite inégalée.

*La flottaison d'urgence est une flottaison d'urgence déclenchée passivement. Le fabricant déconseille aux utilisateurs de l'expérimenter sans raison. Si elle a été déclenchée, le véhicule doit être retourné au fabricant pour une vérification approfondie.

À propos de BYD

BYD est une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD propose dorénavant un champ d'activité diversifié couvrant les secteurs de l'automobile, du transit ferroviaire, des énergies nouvelles et de l'électronique. La société dispose de plus de 30 zones industrielles réparties entre la Chine, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Brésil, la Hongrie et l'Inde. De la production et du stockage de l'énergie jusqu'à ses applications, BYD s'engage à proposer des solutions énergétiques zéro émission qui réduisent la dépendance mondiale envers les carburants fossiles. Son implantation pour les véhicules à énergies nouvelles couvre dorénavant 6 continents, plus de 70 pays et régions et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est connue comme une entreprise du classement Fortune Global 500 qui apporte des innovations dans la quête d'un monde plus vert.

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.bydglobal.com.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une entreprise multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques pour une meilleure qualité de vie. Dans le but d'accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD se concentre sur le développement de véhicules purement électriques et de véhicules hybrides rechargeables. L'entreprise maîtrise les technologies clés de toute la chaîne de production des véhicules à propulsion alternative, telles que les batteries, les moteurs électriques et les commandes électroniques. D'importantes avancées technologiques ont été réalisées ces dernières années, comme le développement de la batterie Blade, de la technologie superhybride DM-i, de la e-Plateforme 3.0, de la technologie CTB, de la plateforme e?, du système de contrôle intelligent du corps BYD DiSus et du système superhybride DMO. L'entreprise est le premier constructeur automobile au monde à avoir cessé de produire des véhicules fonctionnant aux carburants fossiles pour passer aux véhicules électriques. Depuis 10 ans, elle est le leader des ventes de voitures à propulsion alternative en Chine.

