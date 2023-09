KAL lance un système d'hôte d'acquisition complet pour les banques





La dernière version de KTH (Kalignite Terminal Host), de la société leader mondial de logiciel d'automates KAL, offre aux banques une solution hautement évolutive pour le traitement des transactions.

Composante de la suite logicielle Kalignite, KTH est connu comme un exploitant du terminal hôte qui fait fonctionner les automates, kiosques et terminaux de point de vente. Il est aussi une alternative aux systèmes hôtes conventionnels ; alternative robuste, prête pour l'avenir et parfaite pour les réseaux de toutes tailles et complexités.

Avec le lancement de la version 3, KTH est devenu un hôte d'acquisition entièrement intégré. Alors que la demande de banques résilientes et innovantes devient persistante, les institutions financières peuvent désormais s'appuyer sur la solution de KAL pour fournir toute une gamme de capacités additionnelles, y compris le traitement des transactions de bout-en-bout, le support initial de systèmes de cartes et la sécurité avancée. Au niveau commercial, KTH réduit les coûts grâce à un groupe de transactions de haut niveau. Il augmente aussi la capacité des banques à se distinguer au sein de l'industrie et à renforcer l'expérience client.

Logiciel hôte hautement modulaire conçu pour la durabilité et l'évolutivité

KTH fonctionne dans un environnement matériel peu coûteux sur des serveurs virtuels dans le cloud ou OnPrem, ce qui permet aux banques de réduire le coût total de possession. Il est étroitement intégré avec l'application K3A et système de gestion KTC. Le système convivial KTH Design Studio est inclus comme standard et est semblable à l'environnement de développement de K3A. Les banques qui utilisent déjà K3A auront l'avantage ajouté de pouvoir mettre en oeuvre leurs compétences existantes sur KTH et d'intégrer directement l'automate à l'hôte.

Conformément à sa version originale, la nouvelle version de KTH contient des composants prédéfinis, un code principal configurable et un support de virtualisation qui accélère les délais de développement. Il a été développé pour la versatilité, ce qui permet aux banques de fournir un support plus facile et plus rapide aux nouveaux types de transaction sur automates, si besoin est.

Selon le PDG de KAL Aravinda Korala :

« Alors que les banques confient de plus en plus la fourniture de services aux automates, la demande de développement de logiciels simplifiés et d'un support pour les nouveaux types de transaction s'intensifie. KTH peut se targuer dans ce contexte comme un hôte d'acquisition entièrement intégré. Il comprend un groupe de transactions de haut niveau et possède une architecture qui a été créée pour être modulable. Comme alternative aux systèmes d'hôte conventionnels, le KTH actuel est plus compétitif que les anciennes versions ; il fournit un support essentiel et de nouvelles possibilités pour les canaux de livraison des banques. »

À propos de KAL

KAL ATM Software (fondée en 1989) est le leader mondial des logiciels pour automates et le fournisseur mondial privilégié des plus grandes banques. La société est spécialisée dans les solutions logicielles pour les réseaux d'automates de toutes les tailles et complexités. Elle permet ainsi aux banques de prendre le contrôle, de réduire les coûts, d'augmenter la fonctionnalité et d'améliorer la compétitivité.

21 septembre 2023 à 12:05

