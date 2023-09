Une nouvelle recherche menée par Schneider Electric montre que les solutions numériques et électriques peuvent réduire les émissions de carbone dans les immeubles de bureaux de jusqu'à 70 %





La rénovation des immeubles selon une approche axée sur le numérique constitue la meilleure voie vers la décarbonisation, d'après une nouvelle recherche menée par Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation.

Les immeubles sont responsables d'environ 37 % des émissions mondiales de carbonei, et étant donné qu'environ la moitié des immeubles d'aujourd'hui sont encore susceptibles d'être utilisés en 2050ii, le secteur doit de toute urgence réduire les émissions de carbone opérationnelles en rendant les bâtiments plus écoénergétiques.

Les résultats de la recherche montrent que le déploiement des solutions numériques de gestion de l'alimentation et des immeubles de Schneider Electriciii dans les immeubles de bureaux existants peut réduire leurs émissions de carbone opérationnelles de jusqu'à 42 % avec une période de récupération inférieure à trois ans. Si les techniques de chauffage alimentées aux combustibles fossiles sont remplacées par des solutions de rechange alimentées à l'électricité et qu'un microréseau comportant des sources d'énergie renouvelables locales est installé, les immeubles entièrement électriques et numériques verront une réduction supplémentaire de 28 % des émissions de carbone opérationnelles, ce qui entraînera une réduction totale de jusqu'à 70 %.

Mike Kazmierczak, vice-président du Bureau de décarbonisation de l'énergie numérique, l'équipe responsable de la recherche scientifique et de l'innovation de produits pour accélérer la transition énergétique au sein de la division Énergie numérique de Schneider Electric, a précisé que : « La lutte contre les émissions opérationnelles est le principal levier pour décarboniser les immeubles existants à grande échelle et atteindre les objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Cette recherche révolutionnaire révèle qu'il est possible de réduire les émissions de carbone de jusqu'à 70 % si nous transformons notre parc immobilier existant en actifs écoénergétiques, entièrement électrifiés et numérisés."

La recherche, menée en collaboration avec le bureau d'études international, le WSP, est fondée sur la modélisation du rendement énergétique et des émissions de carbone provenant d'un grand immeuble de bureaux construit au début des années 2000 dans diverses zones climatiques des États-Unis.iv. Cette approche numérique de la rénovation d'immeubles s'applique toutefois à tous les types d'immeubles et à tous les climats. Il s'agit, en effet, de la stratégie de décarbonisation des immeubles la plus efficace, produisant des résultats rapides avec un taux de « carbone initial » plus faiblev.

La rénovation par le déploiement de technologies numériques est non seulement moins perturbatrice pour les opérations quotidiennes, mais aussi plus efficace du point de vue de la réduction des émissions de carbone au cours du cycle de vie des immeubles. Le fait de ne pas décarboniser rapidement les immeubles pourrait également se traduire par des actifs immobilisés qui perdent de la valeur et sont peu attrayants pour les investisseurs et les locataires.

De plus, une recherche récente menée par l'Institut de développement durable de l'université de Boston et l'Institut de recherche sur le développement durable de Schneider Electric estime qu'il existe un potentiel important pour créer de nouveaux emplois grâce à la transition vers des immeubles à faible émission de carbone.

Schneider Electric est largement reconnue comme étant une entreprise ayant un impact et chef de file en matière de décarbonisation. Ses produits connectés, ses logiciels et ses services de développement durable contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle, à éliminer le gaspillage d'énergie et à fournir des stratégies de réduction des émissions de carbone dans les immeubles, les usines, les centres de données, les infrastructures et les foyers. Les scénarios de recherche et de décarbonisation de Schneider Electric offrent des solutions pratiques et immédiates pour aider les organisations à composer avec les complexités de la transition énergétique.

Pour en savoir plus sur les résultats de la recherche de Schneider Electric et son processus en trois étapes (stratégie, numérisation, décarbonisation) pour accélérer la voie vers des immeubles carboneutres, cliquez ici.

