Hamilton Thorne Ltd. ouvre les marchés





TORONTO, le 21 sept. 2023 /CNW/ - David Wolf, président du conseil et chef de la direction, Hamilton Thorne Ltd. (TSX : HTL) s'est joint à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondiale, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner le passage de la société de la Bourse de croissance TSX à la Bourse de Toronto.

À l'échelle mondiale, Hamilton Thorne est l'un des plus grands fournisseurs d'instruments de précision ainsi que de produits non durables, de logiciels et de services connexes. Ces derniers permettent de réduire les coûts, d'augmenter la productivité, d'améliorer les résultats et de réaliser des avancées en matière de technologies de reproduction assistée, de recherche et de biologie cellulaire.

21 septembre 2023 à 11:30

