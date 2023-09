Le vote par anticipation débutera dimanche dans Jean-Talon





QUÉBEC, le 21 sept. 2023 /CNW/ -Le vote dans la circonscription de Jean-Talon débutera au cours des prochains jours. Les électrices et les électeurs pourront voter par anticipation le dimanche 24 septembre et le lundi 25 septembre. Les lieux, les dates et les heures pour voter par anticipation se trouvent sur l'avis d'inscription qu'ils ont reçu par la poste ainsi que sur le site Web d'Élections Québec.

Le vote se tiendra également bientôt dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), dans les résidences privées pour aînés, dans les hôpitaux, dans les centres de réadaptation, dans les maisons de soins palliatifs, dans les ressources en dépendance de même qu'au domicile des électrices et des électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé.

Lors d'élections partielles, il n'y a pas de bureau de vote spécialement aménagé pour les étudiantes et les étudiants sur les campus.

Preuve d'identité requise

Pour voter, les électrices et les électeurs doivent présenter une pièce d'identité. La carte d'assurance maladie, le permis de conduire et le passeport canadien font partie des pièces d'identité acceptées.

L'avis d'inscription que les électeurs ont reçu par la poste ne constitue pas une pièce d'identité. Ils peuvent toutefois l'apporter lors du vote pour que le personnel électoral les dirige plus rapidement vers le bon endroit.

Accessibilité du vote

Les cinq lieux de vote par anticipation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le jour de l'élection, le 2 octobre, 15 des 17 lieux de vote prévus répondent à tous les critères d'accessibilité. Les électrices et les électeurs peuvent vérifier les critères de leur lieu de vote sur le site Web d'Élections Québec. Au besoin, elles peuvent communiquer avec le bureau de la directrice du scrutin afin de vérifier les différentes options qui leur sont offertes pour voter.

Dans chaque lieu de vote, une trousse d'accessibilité sera disponible. Le personnel du bureau de vote peut aussi fournir de l'assistance en cas de besoin. Par ailleurs, une version simplifiée du guide informatif accompagnant l'avis d'inscription reçu par la poste est accessible sur le site Web d'Élections Québec.

Petits bureaux de vote

Dans tous les lieux de vote par anticipation, les 24 et 25 septembre, ainsi que le jour de l'élection, les enfants pourront voter au petit bureau de vote conçu spécialement pour eux. Ils pourront ainsi vivre une expérience ludique et concrète de démocratie en répondant à la question Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Quatre choix de réponse leur seront proposés :

a) Aider les autres

b) Te faire respecter

c) Exprimer tes idées

d) Être différent

Le petit bureau de vote vise à susciter la discussion en famille et à stimuler l'intérêt pour le vote et pour la démocratie. Les résultats des petits bureaux de vote seront dévoilés sur le site Web d'Élections Québec quelques jours après l'élection.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

Notre site Web comporte une section pour les médias. En plus de nos communiqués, vous y trouverez des renseignements sur des sujets d'intérêt pour les journalistes, dont la diffusion des résultats électoraux et notre vocabulaire des élections.

Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir nos communiqués de presse par courriel.

SOURCE Élections Québec

21 septembre 2023 à 10:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :