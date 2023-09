AVIS AUX MÉDIAS - Négociations du secteur public - Manifestation nationale pour nos services publics





MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs membres du Front commun, en provenance de partout au Québec, marcheront ce samedi 23 septembre dans les rues de Montréal pour manifester leur colère au gouvernement de François Legault devant les offres insultantes, déposées par le Conseil du trésor. Devant l'extrême lenteur des négociations menées par le gouvernement, ils seront des dizaines de milliers à prendre la rue.

Le Front commun invite toute la population à prendre la rue avec celles et ceux qui tiennent les services publics à bout de bras en éducation, en santé et dans les services sociaux et en enseignement supérieur. Le rassemblement aura lieu au parc Jeanne-Mance dès 13 h.

À noter : les leaders syndicaux tiendront un point de presse vers 12 h 30, avant le départ de la marche.

Une marche suivra dans les rues du centre-ville et se conclura au Quartier des spectacles, où les leaders syndicaux prendront la parole. Rosalie Vaillancourt et Les Louanges offriront de courtes prestations.

Avec cette négociation, c'est aussi l'avenir des services publics qui se joue, et toute la population du Québec est concernée! Les 420?000 travailleuses et travailleurs représentés par le Front commun revendiquent des améliorations concrètes de leurs conditions d'exercice d'emploi, un rattrapage salarial et une protection contre l'inflation. Or, le gouvernement n'offre que 9 % sur 5 ans en augmentations salariales. Ce qui se trouve sur la table n'est même pas une base de négociation sérieuse.

Les travailleuses et les travailleurs en ont assez de cette indifférence alors que le gouvernement de François Legault, fort de sa majorité, s'est voté une augmentation immédiate de plus de 30 %. C'est franchement indécent!

AIDE-MÉMOIRE

QUOI : Manifestation nationale du Front commun



Où : Départ du parc Jeanne-Mance et conclusion au Quartier des spectacles

(angle de la rue Jeanne-Mance et du boulevard De Maisonneuve)



QUAND : Samedi 23 septembre 2023, dès 13 h



* Point de presse à 12 h 30 à l'angle de l'avenue du Parc et de l'avenue Duluth - côté ouest



QUI : François Enault, vice-président de la CSN

Éric Gingras, président de la CSQ

Robert Comeau, président de l'APTS

Magali Picard, présidente de la FTQ

Pour plus d'information sur la négociation en cours : https://www.frontcommun.org/.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420?000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

SOURCE CSQ

21 septembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :