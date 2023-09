OctaiPipe lance la version 2.0 de sa plateforme FL-Ops (Federated Learning Operations) destinée à l'IA sur appareil pour les infrastructures critiques





OctaiPipe, le spécialiste des opérations d'apprentissage fédéré, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de la version 2.0 de sa plateforme. Destinée tout particulièrement aux équipementiers d'infrastructures critiques et aux fabricants de dispositifs, la plateforme OctaiPipe permet aux scientifiques des données de construire et d'orchestrer des réseaux de dispositifs périphériques intelligents, conduisant à une rationalisation de l'ensemble du cycle de vie, de la configuration réseau à l'apprentissage continu en passant par l'entraînement, le déploiement et la mise au point de modèles d'IA.

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures critiques dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications, du génie civil et de la sécurité sont conscientes des nombreux avantages que peuvent offrir l'IA et les appareils connectés à l'Internet des Objets, cela va d'une amélioration de l'efficacité et de la durabilité des opérations à la surveillance de la performance des actifs et à la garantie de la résilience des réseaux. Les environnements d'infrastructures critiques sont généralement riches en données et hautement sécurisés. Ainsi, les préoccupations concernant les besoins intensifs en matière de données Cloud, la sécurité et la dépendance aux réseaux ont limité l'utilisation de l'IA infonuagique et des appareils connectés par le secteur.

Les opérations d'apprentissage fédéré (FL-Ops) permettent le déploiement de l'IA décentralisée et la gestion de l'apprentissage distribué dans l'ensemble d'un réseau d'appareils intelligents. Au lieu de déplacer les données des dispositifs périphériques vers le Cloud pour entraîner les algorithmes d'IA ? avec toutes les problématiques que cela implique en termes de coûts de stockage et de sécurité des données ?, l'apprentissage fédéré entraîne les algorithmes sur les appareils en périphérie et les données sont partagées entre les appareils dans un réseau décentralisé pour permettre un apprentissage distribué continu.

Pour mieux connaître l'apprentissage fédéré pour l'IA décentralisée pour l'Internet des Objets, regardez la vidéo d'OctaiPipe ici : https://youtu.be/OrLR8HTxJI0?feature=shared

Eric Topham, PDG d'OctaiPipe, a déclaré : « Nous avons collaboré étroitement avec nos clients et la communauté des scientifiques des données au cours des 12 derniers mois pour comprendre leurs exigences et les informer de cette importante mise à jour de la plateforme OctaiPipe. OctaiPipe 2.0 facilite encore plus l'entraînement, le déploiement et la gestion de l'apprentissage fédéré sur les appareils à grande échelle, tout en améliorant encore plus la sécurité des données et la résilience des systèmes IAdO et en réduisant la dépendance vis-à-vis des réseaux et du Cloud. La société dépend de la résilience, de la performance et de la sécurité de nos infrastructures critiques ; en facilitant le déploiement de l'apprentissage fédéré pour l'Internet des Objets, OctaiPipe permet de garantir la continuité de la confiance accordée aux infrastructures critiques à l'ère de l'intelligence artificielle. »

Lancée en 2022, OctaiPipe est utilisée en toute confiance par plus de 20 entreprises et équipementiers pour simplifier et automatiser l'apprentissage distribué, renforcer la sécurité et booster les performances de leurs systèmes d'IA décentralisée à une échelle sans précédent. Les scientifiques des données comptent sur OctaiPipe pour construire des solutions IAdO distribuées qui apprennent et s'adaptent à grande échelle, tout en minimisant les frais généraux liés à la surveillance, à la gestion, aux mises à jour et aux audits.

Les scientifiques des données peuvent exploiter la plateforme OctaiPipe FL-Ops sous forme de service sur l'infrastructure Cloud de leur choix et gérer une base de données de leurs appareils, modèles, tests et déploiements. Ne privilégiant aucune infrastructure de plateforme, OctaiPipe est compatible avec des outils familiers comme PyTorch et scikit-learn. La bibliothèque OctaiPipe permet un apprentissage fédéré et une automatisation de la surveillance à grande échelle, le tout depuis un environnement de développement Jupyter notebook familier. OctaiPipe est livrée avec des exemples pour la définition et la configuration, incluant le prétraitement, la conception de fonctionnalités, la formation et l'évaluation de modèles d'apprentissage fédéré, le déploiement de modèles pour l'inférence, la détection de la dérive des données et le réapprentissage automatisé.

Lancée récemment, la version 2.0 d'OctaiPipe offre une toute nouvelle interface frontale avec le Web, les scientifiques des données peuvent ainsi gérer des appareils, modèles, tests et déploiements encore plus rapidement et facilement. Une nouvelle page de notifications permet aux utilisateurs de suivre depuis un même endroit les déploiements et tests en cours. La combinaison de l'environnement de développement Jupyter notebook familier et productif et de la nouvelle interface frontale avec le Web simplifie et automatise plus encore le déploiement pour les utilisateurs.

Dans le cadre du développement de la version 2.0, OctaiPipe a engagé une équipe externe pour les tests de pénétration afin de vérifier rigoureusement et indépendamment la sécurité de tous les composants de la plateforme. Un certificat TLS renforcé est dorénavant déployé sur l'API Rest d'OctaiPipe et des tests de pénétration automatisés font à présent partie intégrante du processus de développement continu d'OctaiPipe.

En plus de Microsoft Azure, OctaiPipe 2.0 est dorénavant disponible sur la solution de plateforme en tant que service AWS. En mettant l'ensemble du stockage et du calcul dans l'infrastructure Cloud du client, OctaiPipe permet au client de garder le contrôle complet de ses données et de sa propriété intellectuelle. Cela améliore davantage la sécurité et la confidentialité des données des systèmes des clients, renforçant la conformité des données.

Vous pouvez visionner la démonstration d'OctaiPipe sur https://youtu.be/NCKB6tI_wck

Notes à l'attention des rédacteurs

Lancée en 2022, OctaiPipe est une plateforme Edge AI (IA décentralisée) d'apprentissage fédéré de bout-en-bout, optimisée pour la création, le déploiement et la gestion de solutions IdO d'apprentissage automatique dans les environnements d'infrastructures critiques. Les déploiements sur OctaiPipe sont plus abordables, privés, évolutifs et résilients pour les systèmes intelligents embarqués en raison de ses capacités d'apprentissage automatique fédéré, ainsi que de sa technologie Edge MLOps innovante.

Grâce à son IA décentralisée fédérée sécurisée, résiliente et économique, OctaiPipe supprime les obstacles courants à la commercialisation tout en maximisant la sécurité et la confidentialité et en minimisant les transferts de données afin de moins dépendre de la connectivité Cloud à une échelle globale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 septembre 2023 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :