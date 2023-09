Fey et Benzinga élargissent leur partenariat grâce à de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs finaux





DÉTROIT, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Benzinga, une entreprise de médias privés en croissance rapide aux États-Unis, s'associe à Fey pour offrir aux investisseurs particuliers le produit Benzinga WIIMs (Why is it it Moving), une simple phrase qui explique pourquoi une action ou une crypto se négocie à la hausse ou à la baisse un jour donné.

Ce contenu accrocheur garantit que les investisseurs n'auront jamais à quitter la plateforme pour comprendre pourquoi un actif qui leur tient à coeur bouge. Les investisseurs cherchent constamment à comprendre pourquoi le cours des actions évolue sur les marchés haussiers et baissiers.

Parmi les offres innovantes de Benzinga, le point d'accès WIIMs se distingue comme l'offre phare du produit WIIMs de Benzinga. Conçu pour enrichir l'expérience utilisateur sur les plateformes de courtage, il permet aux investisseurs particuliers de comprendre rapidement les facteurs qui déterminent les mouvements des actions et les sociétés dans lesquelles ils investissent.

Thomas Cotter, responsable des produits de données chez Benzinga, a exprimé son enthousiasme à l'égard de la collaboration avec Fey : « Feyapp.com est un partenaire exceptionnel reconnu pour son innovation constante et ses solutions axées sur l'utilisateur. Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat, ce qui permettra aux utilisateurs de Fey de mieux comprendre les raisons des mouvements des actions. »

À propos de Benzinga

Benzinga joue un rôle central pour combler le fossé entre les investisseurs particuliers et institutionnels. La société fournit du contenu de haute qualité et en temps opportun aux utilisateurs directement via sa plateforme, en collaborant avec les grandes institutions, les cabinets de courtage et les médias. Sa gamme de produits principaux comprend des fils d'actualité, des logiciels d'analyse et des services de données, tous conçus pour être simples à utiliser et permettre une prise de décision éclairée. Au-delà de ses offres numériques, Benzinga favorise la croissance des investisseurs en organisant des événements de leadership éclairé, de networking et de formation en présentiel.

21 septembre 2023 à 09:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :