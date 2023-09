La ligne de jouets du film PAW Patrol: The Mighty Movietm de Spin Master crée une sensation en Arabie Saoudite !





Spin Master, la société mondiale pionnière en matière de divertissement pour enfants, est ravie d'annoncer le lancement d'une ligne de jouets exclusive en Arabie Saoudite, inspirée du film très attendu La Pat' Patrouille : La Super Patrouille (PAW Patrol: The Mighty Movie). Ce lancement a déjà provoqué l'engouement parmi les jeunes fans à travers le pays.

La nouvelle collection comprend les personnages préférés de La Pat' Patrouille (PAW Patrol), chacun accompagné de son véhicule unique et d'une multitude de fonctionnalités supplémentaires. La gamme comprend des ensembles de jeu, des véhicules, des tours, des jouets en peluche, offrant ainsi une sélection complète pour alimenter l'imagination des enfants et leur créativité.

Les jouets sont méticuleusement conçus et reflètent les valeurs fondamentales de courage et d'empathie prônées par le film, favorisant une expérience de jeu engageante et éducative pour les enfants.

Parmi les objets les plus remarquables de la collection figure l'Hélicoptère Skye tel que présenté dans le film. Un article incontournable pour tous les petits fans de Pat' Patrouille !

Outre la gamme de jouets, et pour la première fois en Arabie Saoudite, les magasins participants organisent un Mighty Giveaway à Riyad et à Djeddah, où les chanceux gagnants pourront obtenir des billets pour assister à la projection spéciale de La Pat' Patrouille : La Super Patrouille (PAW Patrol : The Mighty Movie). Les parents désireux d'offrir à leurs enfants cette expérience ultime peuvent visiter ces magasins pour avoir plus d'informations sur la participation.

Parmi les magasins participants en Arabie Saoudite figurent ELC, Toy n Surprise, Baby Story, HI Kids, Baby Shop et First Cry. La projection spéciale se déroulera le mardi 26 septembre à 18h00 au Nakheel Mall ? Riyad et le mercredi 27 septembre à 18h00 au Mall of Arabia ? Djeddah.

Le vice-président senior du marketing et chef de la GBU de Spin Master, M. James Martin, encourage les parents saoudiens à participer au lancement, en déclarant : « Cet événement n'est guère un simple événement ; c'est une occasion qui vous permet de forger des souvenirs inoubliables avec vos enfants, qui accompagneront les Power Pups dans un voyage épique ».

Source : AETOSWire

21 septembre 2023 à 09:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :