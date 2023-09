Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale de la paix





OTTAWA, ON, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la paix :

« Pour être pérenne, la paix exige de l'effort, de l'ambition et du dévouement de la part de ceux qui souhaitent laisser un avenir meilleur aux prochaines générations. Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la paix, nous soulignons qu'il est primordial de promouvoir un monde plus pacifique et inclusif et nous renouvelons notre engagement à travailler avec un éventail de partenaires dans le monde pour le bâtir.

« Il y a 75 ans, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaissant pour la première fois les droits de la personne fondamentaux qui sont à la base de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

« Cette année, le thème de la Journée internationale de la paix, "Action en faveur de la paix : nos ambitions pour les #ObjectifsMondiaux", met en lumière notre devoir collectif qui consiste à promouvoir une paix durable. Il s'agit notamment de contribuer à l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), qui tracent la voie vers un avenir pacifique favorisant l'inclusion, l'égalité des chances, la participation et l'accès à la justice pour tout le monde. À la mi-parcours de la mise en oeuvre collective des ODD, la volonté du Canada n'a pas fléchi. En tant que coprésident du Groupe des défenseurs des ODD, je continue à militer en faveur de l'intensification des efforts, laquelle est nécessaire pour atteindre les ODD.

« Face à d'importants défis mondiaux, comme la guerre d'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine et ses vastes répercussions, nous continuons de nous porter à la défense de la paix, de la démocratie, des droits de la personne et de la primauté du droit. Aussi longtemps qu'il le faudra, le Canada restera solidaire du peuple ukrainien et travaillera de concert avec ses alliés et ses partenaires pour appuyer le travail diplomatique qu'effectue l'Ukraine en vue d'instaurer une paix juste et durable. De plus, nous perpétuons notre tradition de longue date qui consiste à soutenir activement les efforts de maintien de la paix dans le monde. Nous y arrivons notamment en faisant la promotion d'initiatives telles que les Principes de Vancouver, qui aident à prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats dans les opérations de maintien de la paix. Conformément à notre Politique d'aide internationale féministe, nous continuons aussi à favoriser la participation pleine et entière des femmes aux opérations de paix et de sécurité, par exemple dans le cadre de l'Initiative Elsie, dirigée par le Canada.

« En cette Journée internationale de la paix, j'encourage les Canadiens et nos amis du monde entier à réfléchir à nos valeurs communes que sont la tolérance, la compassion et la coopération. C'est seulement en travaillant ensemble maintenant que nous pourrons offrir un avenir pacifique au monde de demain. »

