Supermicro annonce une assistance future et un accès anticipé pour les processeurs Intel® Xeon® de 5e génération sur la gamme complète de serveurs X13





Les systèmes GPU avancés de Supermicro pour les applications d'IA générative avec deux processeurs Intel Xeon de 5e génération tireront parti de l'augmentation du nombre de coeurs, des performances et des performances par watt dans la même enveloppe énergétique

SAN JOSE, Californie, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Innovation Intel 2023 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour le cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, a annoncé la prise en charge future des prochains processeurs Intel Xeon de 5e génération. De plus, Supermicro proposera bientôt une livraison anticipée et des tests gratuits d'accès anticipé à distance des nouveaux systèmes via son programme JumpStart pour les clients qualifiés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.supermicro.com/x13 . Les serveurs Supermicro 8x optimisés pour le GPU, les serveurs SuperBlade® et la série Hyper seront bientôt prêts pour que les clients puissent tester leurs charges de travail sur le nouveau CPU.

« La gamme de systèmes d'IA générative à haute performance de Supermicro, notamment les GPU récemment lancés, continue de dominer l'industrie en matière d'offres d'IA avec sa large gamme de serveurs X13 conçus pour diverses charges de travail, de la périphérie au cloud », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Notre prise en charge des prochains processeurs Intel Xeon de 5e génération, avec plus de coeurs, de meilleures performances par watt et la dernière mémoire DDR5-5600MHz, permettra à nos clients de réaliser des performances applicatives et une efficacité énergétique encore plus grandes pour l'IA, le cloud, la 5G/Edge et les charges d'entreprise. Ces nouvelles fonctionnalités aideront les clients à accélérer leurs activités et à maximiser leur avantage concurrentiel. »

Regardez le TechTALK de Supermicro sur la façon dont Supermicro travaille avec Intel pour commercialiser de nouveaux serveurs X13 avec les processeurs Intel Xeon de 5e génération.

Les systèmes Supermicro X13 pourront tirer parti des accélérateurs de charge de travail intégrés aux nouveaux processeurs, des fonctionnalités de sécurité améliorées et des performances accrues dans la même enveloppe énergétique que la génération précédente de processeurs Intel Xeon de 4e génération. L'utilisation de PCIe 5.0, des derniers périphériques utilisant CXL 1.1, du stockage NVMe et des derniers accélérateurs GPU permet de réduire les temps d'exécution des applications. Les clients pourront bientôt tirer parti des nouveaux processeurs Intel Xeon de 5e génération dans les serveurs Supermicro X13 qui ont fait leurs preuves, sans qu'aucune refonte logicielle ou modification de l'architecture ne soit nécessaire, réduisant ainsi les délais associés à des plateformes et à des conceptions de CPU entièrement nouvelles, ce qui se traduit par un temps de productivité plus rapide.

« Les processeurs Intel® Xeon® de 5e génération s'appuient sur le succès de la plateforme Xeon qui a ouvert la voie au calcul dans les centres de données depuis plusieurs générations », a indiqué Lisa Spelman, vice-présidente et directrice générale des produits et solutions Xeon chez Intel. « Notre partenariat solide avec Supermicro permettra aux clients de bénéficier rapidement des avantages des processeurs Intel Xeon de 5e génération sur des plateformes ayant déjà fait leurs preuves dans les centres de données. »

Le portefeuille de systèmes X13 de Supermicro est optimisé en termes de performances, d'efficacité énergétique, d'amélioration de la gestion et de la sécurité, de prise en charge des normes industrielles ouvertes et d'optimisation de l'échelle du rack.

Optimisation des performances

Prise en charge des CPU et GPU les plus performants.

Prise en charge de la mémoire DDR5 qui accélère le mouvement des données vers et depuis les processeurs, améliorant ainsi les temps d'exécution.

Prise en charge de PCIe 5.0 qui double la bande passante vers les périphériques, réduisant ainsi le temps de communication vers le stockage ou les accélérateurs matériels.

La prise en charge de Compute Express Link (CXL 1.1) permet aux applications de partager des ressources, ce qui leur permet de travailler avec des ensembles de données beaucoup plus importants qu'auparavant.

Moteurs d'accélération Intel intégrés pour une accélération spécifique à la charge de travail. Il s'agit notamment d'Intel Advanced Matrix Extensions pour l'IA, d'Intel Data Streaming Accelerator pour la mise en réseau et le stockage, d'Intel In-Memory Analytics Accelerator pour les applications liées à la mémoire, d'Intel Dynamic Load Balancer pour l'équilibrage des charges et d'Intel vRAN Boost pour une efficacité accrue sur les charges de travail des réseaux mobiles.

Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) sera disponible avec les processeurs Intel Xeon de 5e génération.

Prêt pour l'IA et le métavers avec une large gamme de GPU puissants.

La prise en charge de plusieurs unités de traitement de données (DPU) et InfiniBand 400G permet une collaboration en temps réel avec des temps de latence extrêmement faibles.

Efficacité énergétique ? Réduction des coûts d'exploitation des centres de données

Les systèmes peuvent fonctionner dans des environnements de centre de données à haute température, jusqu'à 40 °C (104 °F), ce qui réduit les coûts de refroidissement.

Prise en charge des technologies de refroidissement à l'air libre ou de refroidissement liquide à l'échelle du rack.

Prise en charge de plusieurs zones de refroidissement par flux d'air pour des performances maximales du CPU et du GPU.

La conception en interne des alimentations de niveau Titanium garantit une meilleure efficacité opérationnelle.

Sécurité et facilité de gestion améliorées

La plateforme matérielle Root of Trust (RoT) conforme à la norme NIST 800-193 sur chaque noeud de serveur assure des démarrages et des mises à jour de micrologiciels sécurisés, ainsi qu'une récupération automatique.

La RoT Silicon de deuxième génération, conçue pour inclure les normes industrielles, ouvre de formidables possibilités de collaboration et d'innovation.

Attestation/assurance de la chaîne d'approvisionnement basée sur des normes industrielles ouvertes, de la fabrication de la carte mère au client en passant par la production du serveur. Supermicro a attesté de manière numérique l'intégrité de chaque composant et micrologiciel à l'aide de certificats signés et d'une identité de dispositif sécurisée.

Les protections BMC en cours d'exécution surveillent en permanence les menaces et fournissent des services de notification.

Les TPM matériels fournissent des capacités et des mesures supplémentaires nécessaires à l'exécution des systèmes dans des environnements sécurisés.

La gestion à distance, basée sur les API Redfish sécurisées et conformes aux normes de l'industrie, permet une intégration transparente des produits Supermicro dans l'infrastructure existante.

Une suite logicielle complète permettant la gestion des racks à grande échelle pour les solutions d'infrastructure informatique déployées du coeur à la périphérie.

Des solutions intégrées et vérifiées avec du matériel et des micrologiciels standard de tiers permettent aux administrateurs informatiques de bénéficier de la meilleure expérience possible.

Prise en charge des normes industrielles ouvertes

Les lecteurs de stockage EDSFF E1.S et E3.S offrent une plateforme évolutive avec un connecteur commun pour tous les formats, une large gamme de profils d'alimentation et des profils thermiques améliorés.

Cartes Advanced IO module (AIOM) conformes à la norme OCP 3.0, qui fourniront une bande passante jusqu'à 400 Gb/s basée sur PCIe 5.0.

Conception de carte de base universelle OCP Open Accelerator Module pour le complexe GPU.

carte de base universelle OCP Open Accelerator Module pour le complexe GPU. Barre de bus de rack alimentée en courant continu conforme à l'Open ORV2.

bus de rack alimentée en courant continu conforme à l'Open ORV2. Support de l'Open BMC et de l'Open BIOS (OCP OSF) sur certains produits.

Supermicro offrira un accès anticipé aux systèmes X13 alimentés par des processeurs Intel Xeon de 5e génération aux clients qualifiés par le biais de ses programmes à distance JumpStart et Early Ship. Le programme Supermicro JumpStart permet aux clients qualifiés de valider leur charge de travail avec les nouveaux systèmes Supermicro. Pour plus de détails, rendez-vous sur supermicro.com/x13.

Le portefeuille Supermicro X13 comprend les éléments suivants :

SuperBlade® ? Plateforme multi-noeuds haute performance, optimisée pour la densité et économe en énergie de Supermicro, optimisée pour l'IA, l'analyse de données, le HPC, le cloud et les charges de travail d'entreprise.

Serveurs GPU avec GPU PCIe ? Systèmes prenant en charge des accélérateurs avancés pour des gains de performances spectaculaires et des économies de coûts. Ces systèmes sont conçus pour les charges de travail de type HPC, IA/ML, de rendu et VDI.

Serveurs GPU universels ? Serveurs ouverts, modulaires et normalisés qui offrent des performances et une facilité d'entretien supérieures avec des options GPU, y compris les dernières technologies PCIe, OAM et NVIDIA SXM.

Stockage Petascale ? Densité et performances de stockage de pointe avec les disques EDSFF E1.S et E3.S, permettant une capacité et des performances sans précédent dans un seul châssis 1U ou 2U.

Hyper ? Les serveurs à montage en rack aux performances exceptionnelles sont conçus pour répondre aux charges de travail les plus exigeantes, avec une flexibilité de stockage et d'E/S qui permet de répondre à un large éventail de besoins applicatifs.

Hyper-E ? Offre la puissance et la flexibilité de notre gamme phare Hyper, optimisée pour un déploiement dans des environnements périphériques. Les fonctionnalités adaptées à la périphérie comprennent un châssis à faible profondeur et des E/S frontales, ce qui permet à Hyper-E de s'adapter aux centres de données et aux armoires de télécommunication en périphérie.

BigTwin® ? Plateforme 2U à 2 ou 4 noeuds offrant une densité, des performances et une facilité d'entretien supérieures avec deux processeurs par noeud et une conception sans outil remplaçable à chaud. Ces systèmes sont idéaux pour les charges de travail liées au cloud, au stockage et aux médias.

GrandTwintm ? Spécialement conçu pour les performances monoprocesseurs et la densité de la mémoire, avec des noeuds remplaçables à chaud à l'avant (allée froide) et des E/S à l'avant ou à l'arrière pour faciliter l'entretien.

FatTwin® ? Architecture jumelée 4U multi-noeuds avancée et à haute densité avec 8 ou 4 noeuds monoprocesseurs optimisés pour la densité de calcul ou de stockage des centres de données.

Serveurs Edge ? Puissance de traitement haute densité dans des formats compacts optimisés pour les armoires de télécommunication et les centres de données en périphérie. Configurations d'alimentation CC en option et températures de fonctionnement améliorées jusqu'à 55 °C (131 °F).

CloudDC ? Plateforme tout-en-un pour les centres de données cloud, avec des configurations d'E/S et de stockage flexibles et deux emplacements AIOM (PCIe 5.0 ; conforme OCP 3.0) pour un débit de données maximal.

WIO ? Offre un large éventail d'options d'E/S pour fournir des systèmes réellement optimisés pour les besoins spécifiques de l'entreprise.

Mainstream ? Plateformes biprocesseurs rentables pour les charges de travail quotidiennes des entreprises.

Stockage d'entreprise ? Optimisé pour les charges de travail de stockage d'objets à grande échelle, utilisant des supports rotatifs de 3,5 pouces pour une densité élevée et un coût total de possession exceptionnel. Les configurations de chargement avant et avant/arrière facilitent l'accès aux disques, tandis que les supports sans outils simplifient l'entretien.

Postes de travail ? Offrant les performances d'un centre de données dans des formats portables et sous le bureau, les postes de travail Supermicro X13 sont idéaux pour l'IA, la conception 3D ainsi que les charges de travail liées aux médias et au divertissement dans les bureaux, les laboratoires de recherche et les bureaux extérieurs.

Pour en savoir plus sur la gamme de serveurs X13 de Supermicro, rendez-vous sur Supermicro.com/X13

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir une innovation de premier plan sur le marché pour l'entreprise, le cloud, l'IA et l'infrastructure informatique Telco/Edge 5G. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IdO et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à volume élevé. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de formats, de processeurs, de mémoires, d'unités de traitement graphique, de solutions de stockage, de réseaux, d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et « We Keep IT Green » sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

