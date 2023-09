Avis aux medias - La gouverneure générale participera au 46e Service commémoratif annuel des policiers et des agents de la paix canadiens





OTTAWA, ON, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser participeront au 46e Service commémoratif annuel des policiers et des agents de la paix canadiens, qui aura lieu sur la Colline du Parlement, à Ottawa.

Date : le dimanche 24 septembre 2023 Heure : 11 h Lieu : Colline du Parlement

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui souhaitent couvrir le Service doivent s'inscrire auprès de l'Association canadienne des policiers.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

21 septembre 2023 à 09:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :