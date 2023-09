Fonds régions et ruralité - Plus de 1,6 M$ pour l'agriculture durable dans la MRC de La Vallée-de-l'Or





VAL-D'OR, QC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Mathieu Lacombe, et le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Dufour, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 611 918 $ avec la MRC de La Vallée-de-l'Or pour concilier la mise en oeuvre de projets agroalimentaires structurants et le développement durable.

La planification d'un complexe serricole alimenté par un réseau de chaleur est au coeur de cette entente; elle sera réalisée en partenariat avec l'entreprise Produits forestiers Résolu de Senneterre. De plus, un projet pilote d'incubateur expérimental en développement durable et en compétences agricoles, intégrant notamment le concept d'économie circulaire, sera mis sur pied à Val-d'Or et à Malartic. Une plateforme de commercialisation à circuits courts sera également conçue pour maximiser le déploiement des marchés publics du territoire. Enfin, la zone agricole de la MRC de La Vallée-de-l'Or sera développée afin de valoriser l'agriculture maraîchère et de favoriser le démarrage et la croissance d'entreprises agricoles.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 343 265 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de La Vallée-de-l'Or totalise, quant à elle, 268 653 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier important qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. Grâce à la somme investie, la MRC fait un pas de plus vers l'agriculture durable et encourage les productrices et producteurs dans leurs efforts en ce sens! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Quelle bonne nouvelle pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue! Je félicite la MRC pour ce projet novateur visant à intégrer le développement durable à l'agriculture. C'est l'ensemble du territoire qui profitera des produits cultivés localement et de façon encore plus saine. »

Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« C'est formidable de découvrir que ces projets structurants du domaine agroalimentaire s'amorceront sur le territoire d'Abitibi-Est! Je suis ravi des aspirations et des efforts qui ont comme objectif de développer la zone agricole du territoire de façon durable. L'équipe de la MRC de La Vallée-de-l'Or saura piloter ces grands projets dont bénéficieront l'agriculture maraîchère et les jeunes entreprises du secteur. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« La MRC de La Vallée-de-l'Or répondra toujours présente lorsqu'il s'agira de mettre en place des initiatives novatrices, telles que celle-ci, qui favorisent l'achat local et la réalisation de projets agroalimentaires structurants tout en misant sur la protection de l'environnement. Je suis fier du fait que notre organisation puisse également soutenir plus que jamais les efforts de nos agricultrices, agriculteurs, productrices et producteurs pour le développement durable. »

Martin Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l'Or

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

