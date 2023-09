Boomi lance une tournée mondiale réunissant des leaders visionnaires et des experts du secteur pour préparer les entreprises à la révolution de l'IA





Boomitm, le leader de la connectivité intelligente et de l'automatisation, annonce aujourd'hui le Boomi World Tour, une première série d'événements exclusifs en personne, réunissant les clients, prospects et partenaires de Boomi pour écouter directement le leadership de Boomi, les experts de l'industrie et les visionnaires sur la façon dont les organisations peuvent laisser la complexité derrière elles et synchroniser tout, partout, avec l'intégration et l'automatisation basées sur l'IA.

Le Boomi World Tour est une série de 10 événements sur huit semaines, dont trois sommets de partenaires conçus spécialement pour les partenaires de Boomi, les intégrateurs de systèmes globaux et les OEM. La tournée débutera à Menlo Park, en Californie, les 3 et 4 octobre 2023, où les participants auront l'occasion de se rencontrer et d'apprendre tout au long des deux jours, avec un programme riche en événements :

Jour 1 - 3 octobre 2023 - Boomi World Tour Silicon Valley

Steve Lucas, PDG de Boomi , décrit comment l'intelligence artificielle va changer l'ensemble du paysage de l'intégration et de l'automatisation des données, permettant aux entreprises de surmonter la fragmentation numérique, la prolifération des applications et d'autres défis urgents.

, auteur réputé et expert de l'IA et de l'innovation des processus, parle de son nouveau livre « All In on AI » et de la façon dont les entreprises peuvent exploiter les technologies de l'IA pour révolutionner leur activité. Ed Macosky, directeur des produits et de la technologie de Boomi ; Rajesh Raheja , directeur de l'ingénierie ; et Matt McLarty , directeur technique , révèlent les récentes avancées de produits, démontrent l'IA de Boomi en action et discutent de la vision des produits de Boomi pour l'avenir.

Boomi dévoilera également les lauréats nord-américains des Boomi Customer Innovation Awards, mettant en lumière leurs cas d'utilisation concrets et réussis.

Jour 2 - 4 octobre 2023 - Boomi Partner Summit

Le Boomi Partner Summit en Amérique du Nord propose une journée complète de contenu éducatif et de sessions d'écoute ciblées, offrant aux partenaires l'opportunité d'en apprendre davantage sur la feuille de route des produits de Boomi et sur les mises à jour de son programme de partenariat. Points forts :

Accueil et discours d'ouverture de Steve Lucas, PDG de Boomi.

Une série de sessions avec les dirigeants de Boomi : Dan McAllister, vice-président principal des alliances et canaux de distribution mondiaux, mettra en lumière le « pouvoir du partenaire » ; Matt McLarty, directeur technique, donnera son point de vue sur Boomi AI et les tendances émergentes ; et Ed Macosky, directeur des produits et de la technologie, lancera une discussion sur les produits axés sur les partenaires.

Une célébration des gagnants nord-américains des prix annuels des partenaires de Boomi.

« Les entreprises d'aujourd'hui sont submergées par la complexité informatique, la fragmentation numérique et la prolifération des applications, pour ne citer que quelques défis. Elles entendent dire que l'IA est la réponse à leurs problèmes, mais elles ne sont pas sûres de savoir comment l'utiliser efficacement », déclare Steve Lucas, directeur général de Boomi. « Lors des événements Boomi World Tour et Partner Summit, les chefs d'entreprise apprendront comment préparer leur organisation à l'avenir, surmonter la complexité et rester en tête du rythme rapide du changement grâce à l'intégration intelligente et à l'automatisation basées sur l'IA. »

Prochaines étapes du Boomi World Tour

Le Boomi World Tour se rendra dans des villes de premier plan à travers le monde, présentant un contenu unique, des leaders locaux et des clients innovants à chaque étape. Les prochaines étapes de la tournée incluent :

Londres, Royaume-Uni - 10 octobre 2023

Avec comme invité Andrew Humphreys, directeur analyste principal de Gartner

- 10 octobre 2023 Avec comme invité Andrew Humphreys, directeur analyste principal de Gartner Amsterdam, Pays-Bas - 12 octobre 2023

Avec comme invité Shawn Rogers, PDG, BARC US

- 12 octobre 2023 Avec comme invité Shawn Rogers, PDG, BARC US Lisbonne, Portugal - 30-31 octobre 2023

EMEA Partner Summit

- 30-31 octobre 2023 EMEA Partner Summit Sydney, Australie - 14 novembre 2023

APJ Analyst Day et Partner Summit

- 14 novembre 2023 APJ Analyst Day et Partner Summit Sydney, Australie - 15 novembre 2023

Avec comme invité Matt Boon, directeur de recherche senior d'ADAPT

À propos de Boomi

Boomi vise à rendre le monde meilleur en connectant tout le monde à tout et n'importe où. Pionnier de la plateforme d'intégration basée sur le cloud en tant que service (iPaaS), et désormais une société mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) leader dans sa catégorie, Boomi peut se targuer de la plus grande base de clients parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration et un réseau mondial d'environ 800 partenaires, y compris Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP et Snowflake. Des organisations mondiales se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour découvrir, gérer et orchestrer les données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour des résultats meilleurs et plus rapides. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://boomi.com.

