Rogers déploiera une technologie de pointe en matière de détection et de prévention des feux de forêt en Colombie-Britannique





Rogers présente des détecteurs de feux de forêt connectés par satellite grâce à la technologie de SpaceX

Une première au pays : des caméras propulsées par l'IA et connectées au réseau 5G de Rogers pour détecter rapidement les feux de forêt

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle investit dans une technologie de pointe pour détecter et prévenir les feux de forêt. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de son engagement à assurer la sécurité de la population canadienne et des groupes de première intervention. L'entreprise utilisera son réseau national et ses partenariats technologiques pour aider à lutter contre les événements liés aux changements climatiques dans les communautés de partout au pays.

Rogers tire parti de détecteurs connectés par satellites, au moyen du service à faible bande passante Swarm de SpaceX, pour mieux prévoir les feux de forêt dans les régions éloignées de la Colombie-Britannique qui ne peuvent compter sur un réseau sans fil. Rogers connectera à son réseau 5G des caméras Pano avec IA qui détectent la fumée dans un rayon pouvant atteindre 20 kilomètres. Ces caméras seront installées sur des tours sans-fil situées dans la province, près de Fort St. James, Smithers et Chetwynd. La société fait également don de téléphones satellites à la British Columbia Search and Rescue Association pour soutenir les premiers intervenants et premières intervenantes.

« Les changements climatiques représentent un problème mondial qui exige une intervention urgente. Partout au pays, des communautés subissent les effets sans précédent des feux de forêt, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. C'est une grande fierté pour nous de mettre à profit notre réseau national et nos partenariats technologiques pour mieux détecter les incendies et soutenir les groupes de première intervention du pays. »

La nouvelle technologie tire parti des travaux de recherche continus sur la 5G menés par Rogers, l'Université de la Colombie-Britannique et le BC Wildfire Service (BCWS) afin de surveiller les principaux indicateurs de feux de forêt. Dorénavant, de l'information en temps réel provenant des détecteurs connectés par satellites et des caméras liées aux tours sera transmise au BCWS et à l'Université de la Colombie-Britannique afin de permettre une meilleure détection et d'aider les groupes de première intervention à gérer ces événements dévastateurs.

« La détection précoce des feux de forêt est essentielle pour empêcher leur propagation et protéger les communautés et nos forêts, a déclaré Sonia Kastner, chef de la direction de Pano AI. Étant donné la portée du réseau 5G de Rogers, c'est une fierté de travailler ensemble pour déployer nos caméras propulsées par l'IA afin de détecter, de confirmer et de localiser le départ de nouveaux incendies en quelques minutes dans certaines des régions les plus éloignées de la Colombie-Britannique »

« Les feux de forêt sont une préoccupation grandissante dans toute la province et nous cherchons toujours de meilleures façons de les prévoir et de les détecter, a déclaré Aaron Pawlick, gestionnaire, Initiatives stratégiques et innovation, BC Wildfire Service. Nous sommes toujours à l'affût de nouvelles idées, de technologies émergentes et d'innovations qui pourraient guider notre travail. C'est un privilège de pouvoir obtenir ces données et renseignements dans le cadre de ce projet ainsi que d'être en mesure de mettre à l'essai ces technologies novatrices en collaboration avec Rogers, l'Université de la Colombie-Britannique et Pano. »

« En collaboration avec Rogers, nous équipons les forêts de détecteurs connectés par satellite et de caméras 5G avec IA. Ces nouvelles technologies élargiront la portée et les capacités de notre réseau actuel de capteurs IdO 5G, ce qui nous permettra d'obtenir des données en temps réel qui jetteront les bases d'un système d'alerte rapide pour les feux de forêt et amélioreront la sécurité du public », a déclaré Mathieu Bourbonnais, professeur adjoint, Département des sciences de la Terre, de l'environnement et de la géographie, Université de la Colombie-Britannique Okanagan.

« Les communications sont essentielles aux opérations de recherche et de sauvetage pour la sécurité de toutes les personnes concernées, a déclaré Dwight Yochim, chef de la direction de la BC Search and Rescue Association. Lorsque la communication bidirectionnelle par radio émetteur-récepteur n'est pas possible, nous devons nous tourner vers d'autres moyens. Des radiobalises individuelles de repérage sont souvent utilisées dans ces situations, mais leur usage est très limité dans les communications bidirectionnelles. Ce don de téléphones satellites aura des répercussions positives directes sur la sécurité de nos 3 400 spécialistes de recherche et de sauvetage qui se portent volontaires chaque jour pour venir en aide aux autres. C'est un cadeau extraordinaire de Rogers pour lequel nous témoignons toute notre reconnaissance. Rogers continue d'être un partenaire en recherche et sauvetage pour aider nos membres à rester en sécurité et à sauver des vies. »

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des travaux que Rogers effectue avec SpaceX et Lynk pour offrir une couverture téléphonique par satellite dans les régions du pays qui ne sont pas desservies par les réseaux traditionnels.

En raison des répercussions croissantes des changements climatiques sur les communautés, Rogers accroît son soutien afin d'aider la population canadienne, les groupes de première intervention et les gouvernements. Rogers s'engage à bâtir un pays résilient et à établir des partenariats avec des entreprises et des organismes afin d'améliorer la préparation aux urgences, de fournir un soutien immédiat en cas de catastrophe et de participer aux efforts de rétablissement.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l'échelle du Canada. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d'informations, consultez : rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

[email protected]

1-844-226-1338

21 septembre 2023 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :