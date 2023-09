Flor de Caña et World's 50 Best Hotels décernent le prix « Eco Hotel Award » à Signita Lodges dans le parc national de Kruger, en Afrique du Sud





LONDRES, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, une marque de rhum haut de gamme certifié neutre en carbone et commerce équitable, et The World's 50 Best Hotels ont annoncé que le prix « Flor de Caña Eco Hotel Award » de cette année a été attribué à Singita Lodges en Afrique du Sud pour son leadership dans l'adoption de pratiques durables.

Évalué parmi des centaines d'hôtels à travers le monde, Singita Lodges a reçu le prix « Flor de Caña Eco Hotel Award » grâce à son engagement envers la durabilité, ses pratiques écologiques et de réduction des déchets, l'utilisation de produits d'origine locale, ses bonnes relations avec ses employés et son soutien à la communauté.

Avec ce prix annuel, Flor de Caña et The World's 50 Best Hotels cherchent à reconnaître et à récompenser les hommes et les femmes talentueux à l'origine des meilleurs hôtels du monde et leur engagement indéfectible à mettre en oeuvre des pratiques durables dans leurs activités quotidiennes pour offrir aux clients une expérience unique.

« La durabilité est au coeur des valeurs de Flor de Caña, c'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec The World's 50 Best Hotels et l'industrie hôtelière mondiale pour défendre ces principes exemplaires. Ensemble, nous nous engageons à bâtir un avenir plus écologique et durable pour tous », a déclaré Mauricio Solórzano, ambassadeur principal de Flor de Caña.

Lors de la cérémonie, les hôtels qui ont été sélectionnés dans la liste 2023 de World's 50 Best Hotels ont également été annoncés.

Flor de Caña a été choisi comme rhum officiel de The World's 50 Best Hotels grâce à son engagement historique en faveur de la durabilité, étant le premier spiritueux certifié neutre en carbone et commerce équitable au monde. Le rhum est produit dans le respect de plus de 300 normes sociales, environnementales et de travail rigoureuses. En outre, la marque distille son rhum avec une énergie 100 % renouvelable et a planté un million d'arbres depuis 2005.

À propos du rhum Flor de Caña

Flor de Caña est un rhum haut de gamme fabriqué de manière durable et certifié neutre en carbone et commerce équitable. Issu d'un domaine familial datant de 1890, il est distillé avec une énergie 100 % renouvelable et vieilli naturellement au pied d'un volcan en activité sans sucre ni ingrédients artificiels. La marque est reconnue comme un leader mondial de la durabilité, ayant reçu des distinctions telles que le titre de « World's Most Sustainable Rum Brand » (États-Unis), l'« Ethical Award » (Royaume-Uni) et le « Green Award » (Hong Kong). www.flordecana.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2216320/Photo2.jpg

21 septembre 2023 à 08:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :