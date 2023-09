Dexcom Canada et RxFood Corporation forment un partenariat dans le but de mettre au point une solution de pointe, alimentée par l'IA, pour la prise en charge du diabète et la gestion personnalisée de la nutrition thérapeutique





Dexcom, Inc. (NASDAQ : DXCM), un chef de file mondial dans le domaine de la surveillance continue du glucose en temps réel (SCGtr) pour les personnes atteintes de diabète, et RxFood Corporation, le chef de file dans le domaine de l'évaluation personnalisée de l'alimentation à l'aide de l'intelligence artificielle, ont annoncé aujourd'hui un partenariat inédit au Canada, dont l'objectif est de mettre une meilleure solution de santé à la disposition des personnes atteintes de diabète.

La toute dernière génération de l'application RxFood, qui intègre les données de SCG Dexcom, est maintenant à la disposition des intervenants des programmes de soins de santé partout au Canada, notamment les cliniques, les hôpitaux, les autorités sanitaires, les pharmacies, les assureurs et les employeurs, pour qu'ils puissent l'intégrer aux programmes de prise en charge du diabète et de gestion de la nutrition. Grâce à ces programmes, les Canadiennes et les Canadiens qui utilisent le système de SCG Dexcom G6 ou le système de SCG Dexcom G7 (lorsque celui-ci sera offert sur le marché) auront accès à la puissance combinée des données nutritionnelles et des données sur le glucose, ce qui leur offrira une compréhension personnalisée plus complète de leur état santé et du contrôle de leur taux de glucose.

« Chez Dexcom, l'accès à une technologie de pointe qui transforme la prise en charge du diabète au jour le jour pour les utilisateurs à l'échelle mondiale est l'objectif premier de l'entreprise depuis plus de vingt ans », a déclaré André Côté, vice-président et directeur général de Dexcom Canada. « L'étroite collaboration avec RxFood dans le but d'offrir cette solution novatrice nous a permis de faire progresser ce dossier encore davantage. Nous sommes impatients de démontrer à quel point notre partenariat contribuera à faciliter encore plus la prise en charge du diabète puisqu'il accordera aux personnes qui en sont atteintes, ainsi qu'aux membres de leur famille, l'accès à des informations détaillées et pratiques qui contribueront à améliorer leur santé globale. »

À l'aide de l'application RxFood, les utilisateurs de la SCG Dexcom pourront prendre des photos de leurs repas. Au fur et à mesure qu'ils documenteront ce qu'ils mangent dans un journal photographique, RxFood produira des mesures détaillées de la qualité de leur alimentation, et ces données seront combinées à leurs données de glucose, ce qui rendra cette information facilement accessible aux patients et aux cliniciens qui s'occupent d'eux. Le jumelage de la SCG Dexcom et de l'application RxFood répond au besoin de produire des rapports de données unifiés et synchronisés sur l'alimentation et le taux de glucose, ce qui permet de contrôler le diabète plus efficacement et d'offrir plus fréquemment des conseils nutritionnels qui répondent aux besoins personnels de l'utilisateur.

L'efficacité de RxFood a été démontrée au cours d'un essai clinique rigoureux, d'une durée de trois ans, qui a été effectué par l'Hôpital pour enfants de Toronto (Ontario). Cet essai, qui a été mené auprès de familles ayant des enfants atteints de diabète, a donné des résultats impressionnants, notamment un calcul plus exact de l'apport en glucides, une diminution notable des erreurs supérieures à 10 g et une réduction du taux d'HbA1c1. De plus, comme la technologie RxFood a été adoptée et déployée dans des milieux cliniques partout au Canada, elle a permis de réduire considérablement le temps que les parents doivent consacrer à la prise en charge du diabète au jour le jour, tout en accordant aux cliniciens l'accès à des dossiers plus complets sur l'alimentation de leurs patients, ce qui leur permet d'élaborer des recommandations de soins qui répondent mieux aux besoins personnels des patients et des membres de leurs familles.

« La surveillance continue du glucose est un élément de toute première importance dans la prise en charge du diabète, bien que le type d'aliment consommé, la quantité et le moment de consommation soient également des variables essentielles. L'intégration sans interruption des données sur l'alimentation et de celles concernant la dose d'insuline, l'activité physique et le taux de glucose permet de bien comprendre l'incidence de certains aliments sur le taux de glucose », a déclaré le Dr Jeffrey Alfonsi, M.D., interniste et médecin en chef de RxFood Corporation. « Ces précieux renseignements permettent aux patients et aux cliniciens d'améliorer leur prise en charge du diabète puisqu'ils peuvent ainsi déterminer et cibler plus facilement les facteurs qui contribuent aux oscillations glycémiques, de mieux les contrôler et d'améliorer la qualité des soins. »

Pour en savoir plus sur la façon dont RxFood et Dexcom font la promotion du bien-être individuel par l'amélioration de l'alimentation et de la prise en charge du diabète, et pour obtenir des mises à jour sur l'accès au programme, veuillez consulter le site www.rxfood.co/dexcom.

À propos de Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes novateurs de surveillance continue du glucose (SCG) qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. Dexcom, dont le siège social est situé à San Diego en Californie, aux États-Unis, est active au Canada. Dexcom est maintenant un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l'écoute des besoins des utilisateurs, des aidants et des prestataires de soins de santé, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet du système de SCG Dexcom, consultez https://www.dexcom.com/fr-ca.

À propos de RxFood Corporation

RxFood est en train de devenir la référence en matière de thérapie nutritionnelle médicale faisant appel à de puissants modèles d'IA. Développé par une communauté de professionnels de la santé et de patients, RxFood transforme les photos de ce que les individus consomment pour les évaluer et offrir de solides recommandations alimentaires, qui sont ensuite utilisées par les cliniciens pour améliorer la qualité des soins aux patients et par les patients afin de soutenir la pérennité de leurs soins. RxFood offre une efficacité accrue aux cliniciens, en élevant la barre de l'engagement et de la satisfaction des patients en matière de thérapie axée sur l'alimentation et en améliorant les résultats pour la santé. Les résultats obtenus à ce jour ont attiré l'attention des assureurs et des entreprises, ce qui ouvre la voie à une alimentation personnalisée et à son rôle médicinal. Pour en savoir plus au sujet de RxFood, consultez www.rxfood.co.

1 Alfonsi JE, et al. Carbohydrate Counting App Using Image Recognition for Youth With Type 1 Diabetes: Pilot Randomized Control Trial. JMIR Mhealth Uhealth. 2020;8(10):e22074.

21 septembre 2023 à 08:35

