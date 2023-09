L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) aborde la crise du logement en avançant des recommandations clés au Parlement





OTTAWA, ON, le 21 sept. 2023 /CNW/ - L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est aujourd'hui sur la Colline Parlementaire pour discuter des questions cruciales de logement auxquelles sont confrontés les Canadiens. Il s'agit d'une journée complète de réunions avec les députés, car les questions d'accessibilité au logement sont au coeur des préoccupations des Canadiens et des parlementaires.

Les évaluateurs professionnels (P.App.) de l'ICE jouent un rôle essentiel dans le secteur immobilier et l'économie canadienne en fournissant des évaluations indépendantes et objectives qui ne sont pas influencées par d'autres participants. Cela permet à ceux qui se fient à leurs évaluations de prendre une décision immobilière éclairée.

"La présence des évaluateurs professionnels de l'ICE sur la Colline Parlementaire témoigne de notre engagement à travailler avec les législateurs pour trouver des solutions efficaces et durables à la crise actuelle de l'accessibilité au logement, tout en assurant la santé du système financier et du marché immobilier dans son ensemble", déclare Keith Lancastle, chef de la direction intérimaire de l'ICE. "L'ICE et ses membres mettent l'accent sur la protection des consommateurs et n'ont absolument aucun intérêt direct dans les résultats d'une transaction. C'est pourquoi les évaluateurs professionnels sont particulièrement bien placés dans le secteur de l'immobilier pour offrir un point de vue d'expert sur la crise actuelle du logement. Nous nous réjouissons des nombreuses discussions importantes qui auront lieu aujourd'hui".

L'ICE rappellera la nécessité d'adopter des lignes directrices prudentes en matière de souscription de prêts hypothécaires, de s'attaquer à la crise du logement en se concentrant sur les initiatives en matière d'offre, et d'exempter les renouvellements de prêts hypothécaires de l'application de la simulation de crise lorsqu'ils passent d'une institution financière fédérale à une autre, afin que les Canadiens et Canadiennes puissent obtenir le taux d'intérêt le plus compétitif possible. De plus amples informations sur ces recommandations peuvent être consultées ici : Mémoire prébudgétaire de l'ICE 2024.

À propos de l'Institut canadien des évaluateurs

L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est une association de premier rang en matière d'évaluation de biens immobiliers, comptant plus de 5 600 membres avec la mission de « faire progresser la profession d'évaluateur de biens immobiliers au Canada dans l'intérêt du public par l'éducation, l'autoréglementation et le soutien des membres. » Fondé en 1938, l'ICE accorde la marque distinguée d'évaluateur

professionnel (P.App.), accompagnée de l'une des désignations suivantes : Accredited Appraiser Canadian Institute (AACItm) (Évaluateur accrédité de l'Institut canadien) et Canadian Residential Appraiser (CRAtm) (Évaluateur résidentiel canadien). Nos membres adhèrent aux Normes uniformes de pratique professionnelle en matière d'évaluation au Canada (NUPPEC), reconnues à l'échelle nationale et internationale, et sont respectés dans le monde entier pour avoir satisfait au rigoureux programme de désignation de l'ICE et à ses exigences en matière de perfectionnement professionnel continu.

