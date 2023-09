/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le jeudi 21 septembre 2023

13 h 15

La vice-première ministre fera une annonce et tiendra un point de presse. Elle sera accompagnée du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, de la ministre de la Petite Entreprise, Rechie Valdez, et de la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand.