Dante Genomics s'associe à Amazon Web Services (AWS) pour lancer une plateforme d'IA révolutionnaire au service de la médecine de précision et la médecine génomique





? Dante utilisera Amazon Bedrock pour construire un modèle de langage de grande taille (LLM) de pointe avec de vastes applications génomiques et cliniques ?

? Amazon Bedrock tirera parti de l'expertise de Dante en matière d'interprétation clinique et de base de données massive sur le génome entier ?

? Cette collaboration innovante ouvre la voie à l'utilisation des LLM dans la médecine personnalisée, en permettant l'extraction de phénotypes d'intérêt pour identifier les conditions génétiques réalisables et connexes ?

NEW YORK, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dante Genomics, leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique dans le domaine de l'IA avec Amazon Web Services (AWS) visant à mettre l'IA générative au service des soins cliniques prodigués aux patients atteints de maladies génétiques.

Le fait que Dante Genomics se soit concentré dès le début sur le séquençage du génome entier lui confère un avantage concurrentiel naturel pour construire des modèles de langage de grande taille (LLM) pour la médecine génomique. Chaque génome contient 10 000 fois plus de données qu'un panel génétique traditionnel et plus de 20 fois plus de données que le séquençage de l'exome entier.

« Alors que les entreprises se demandaient si l'exome un volume de données trop important, nous nous sommes concentrés sur le séquençage du génome entier », a déclaré Mattia Capulli, Ph. D., cofondateur et directeur scientifique de Dante Genomics. « Cela n'a pas été facile, mais le temps que nous y avons consacré et les investissements stratégiques réalisés portent leurs fruits : nous disposons d'une source de données extraordinaire pour faire progresser les LLM en médecine génomique ».

Dante Genomics utilise le modèle de langage de grande taille (LLM) Amazon Bedrock sur la plateforme AWS pour offrir aux clients de Dante un accès et une navigation plus facile au sein de sa collection étendue et croissante de plus de 130 rapports génomiques avec des applications génomiques dans des domaines cliniques, y compris le dépistage proactif, la longévité et la médecine personnalisée.

« Depuis plus de sept ans, Dante Genomics est fidèle à sa mission de fournir un séquençage du génome entier à grande échelle, et grâce à notre base de données en constante évolution, notre expertise en matière d'utilité clinique du génome reste inégalée », a déclaré Andrea Riposati, cofondateur et PDG de Dante Genomics. « Grâce à notre partenariat avec les experts techniques d'AWS, la plateforme Amazon Bedrock nous aidera à faire de grands progrès pour révolutionner l'application quotidienne des données génomiques dans la médecine personnalisée et à fournir de meilleurs résultats de santé basés sur les données génomiques. »

Dans le cadre de cette collaboration, Dante Genomics a pour objectif de permettre l'exploration d'un sous-ensemble de phénotypes tels que la couleur des yeux, l'ascendance et les maladies monogéniques, comme les cardiomyopathies, les affections respiratoires et les crises d'épilepsie, à l'aide d'une interface de type « chat ».

Il s'agit d'un cas d'utilisation innovant pour les LLM en médecine génomique, basé sur des recherches approfondies concernant l'entraînement de systèmes d'intelligence artificielle honnêtes et responsables. Le système transmettra au patient le résultat de l'inférence génétique, lui permettra de reconnaître facilement les comorbidités et de demander des informations supplémentaires, et il identifiera avec précision le moment où l'intervention d'un médecin est nécessaire.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes entiers et les logiciels. La société utilise sa plateforme pour apporter des améliorations en matière de résultats des patients, de prévention, de diagnostic et de médecine personnalisée. Ses actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, un logiciel exclusif conçu pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

21 septembre 2023 à 07:10

