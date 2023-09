/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - GRAND RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUE BANQUE NATIONALE : COMPRENDRE LES MOUVEMENTS POUR ORIENTER L'AVENIR CONFÉRENCE DE LAURENT FERREIRA ET STÉFANE MARION/





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à un déjeuner-causerie avec Laurent Ferreira, président et chef de la direction, et Stéfane Marion, économiste et stratège en chef, tous deux de la Banque Nationale.

Pandémie, guerre en Ukraine, démondialisation, transition énergétique, pénurie de main-d'oeuvre, intelligence artificielle?: le contexte économique et les fluctuations des marchés nous surprennent depuis trois ans et font évoluer nos paradigmes. Plus que jamais, il importe d'avoir un regard éclairé sur la situation pour prendre les bonnes décisions et nous adapter à ce monde en effervescence.

Après leur conférence, MM. Ferreira et Marion participeront à une discussion avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Jeudi 21 septembre 2023



Lieu : Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal, QC

H2Z 1H5



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



Inscription : : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait, attaché de presse, par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

