Tineco Floor One S6 L'aspirateur Laveur Tout-en-un Pour Sols Durs





Tineco, pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, élargit sa gamme de produits et lance le FLOOR ONE S6, un nouvel aspirateur laveur. Il permet de passer l'aspirateur et de laver le sol en même temps, en un seul passage. Le rouleau brosse du FLOOR ONE S6 peuvent être nettoyés rapidement et en profondeur, afin d'éviter la formation de moisissures dans l'appareil. Le FLOOR ONE S6 est parfait pour les familles avec enfants ou animaux de compagnie et peut facilement effacer les petits accidents de tous les jours.

De plus, le Tineco FLOOR ONE S6 impressionne par ses caractéristiques innovantes et est plus léger que son prédécesseur, ne pesant que 4,5 kg.

Points forts de FLOOR ONE S6:

Nettoyage amélioré des bords : le Floor One S6 permet de nettoyer le long des plinthes et dans les zones difficiles à atteindre avec une précision allant jusqu'à 1 cm.

: le Floor One S6 permet de nettoyer le long des plinthes et dans les zones difficiles à atteindre avec une précision allant jusqu'à 1 cm. Technologie MHCBS : Le débit d'eau à l'intérieur de l'appareil est strictement contrôlé, assurant un débit régulier et précis. Un racleur sans bord intégré élimine la majorité de la saleté du rouleau après chaque cycle de nettoyage. Combiné à un nettoyage continu de l'eau douce, à un recyclage efficace de l'eau sale et à une vitesse de rotation des rouleaux de 450 tr/min, l'efficacité du séchage est augmentée et les résidus d'eau sale sont minimisés.

: Le débit d'eau à l'intérieur de l'appareil est strictement contrôlé, assurant un débit régulier et précis. Un racleur sans bord intégré élimine la majorité de la saleté du rouleau après chaque cycle de nettoyage. Combiné à un nettoyage continu de l'eau douce, à un recyclage efficace de l'eau sale et à une vitesse de rotation des rouleaux de 450 tr/min, l'efficacité du séchage est augmentée et les résidus d'eau sale sont minimisés. Écran LED de 3,6 pouces : indique le statut en temps réel tout au long du processus de nettoyage.

: indique le statut en temps réel tout au long du processus de nettoyage. Jusqu'à 35 minutes d'autonomie : jusqu'à 230 mètres carrés peuvent être nettoyés sans interruption.

Le FLOOR ONE S6 est disponible sur Amazon au prix de 599 euros.

Pour plus d'informations sur Tineco et la gamme complète de solutions d'entretien des sols, veuillez visiter https://fr.tineco.com/.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre au développement d'appareils électroniques ménagers de haute qualité, utiles, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover et s'engage à créer une vie simple et intelligente pour tous.

21 septembre 2023 à 06:55

