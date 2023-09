/R E P R I S E -- Avis aux médias - Professionnel (les) de l'éducation de la région de Québec, de Chaudière-Appalaches et de la Beauce - La FPPE-CSQ dévoile un important sondage sur les conditions de travail/





QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Le Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Éducation de la région de Québec (SPPRÉQ-CSQ), le Syndicat du personnel professionnel de l'Éducation de Chaudière-Appalaches (SPPÉCA) et la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) dévoileront, en conférence de presse en ligne, le jeudi 21 septembre 2023, à compter de 10h, les résultats d'un sondage réalisé auprès des professionnel·les de l'éducation de Québec, Chaudière-Appalaches et de la Beauce.

Ce sondage porte sur la perception du personnel de l'éducation de ces régions et de tout le Québec sur les services professionnels rendus aux élèves et sur leurs conditions de travail.

Le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry, la vice-présidente du SPPRÉQ, Claudine Blouin et le président du SPPÉCA-CSQ, Jean-François Jomphe, participeront à la conférence de presse. Par la suite, ils seront disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire QUOI : Conférence de presse en ligne du SPPRÉQ-CSQ, du SPPÉCA-CSQ et de la

FPPE-CSQ



QUAND : Le 21 septembre 2023, à 10h00



OÙ : https://zoom.us/j/91419731499?pwd=RTFsZ3EwQ2Jna0s1eCtGSThINWVxUT09

ID de réunion : 914 1973 1499 Code secret : 193778

Profil du SPPRÉQ-CSQ

Le Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Éducation de la région de Québec (SPPRÉQ-CSQ), représente les professionnel·les de l'éducation des centres de services scolaires de Charlevoix, de la Capitale, des Découvreurs, des Premières-Seigneuries, de Portneuf et de la commission scolaire Central Quebec.

Profil du SPPÉCA-CSQ

Le Syndicat du personnel professionnel de l'Éducation de Chaudière-Appalaches (SPPÉCA) représente les professionnel·les de l'éducation des centres de services scolaires de la Côte-du-Sud, des Navigateurs, de la Beauce-Etchemin et des Appalaches.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE Fédération des professionnelles et professionnels de l''Éducation du Québec (FPPE-CSQ)

21 septembre 2023 à 06:00

