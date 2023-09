Reply dévoile MLFRAME Reply, un outil d'IA générative pour le développement et le partage des connaissances





Reply annonce le lancement de MLFRAME Reply, un nouvel outil d'intelligence artificielle générative pour les bases de connaissances hétérogènes. Conçu et développé par Machine Learning Reply, la société du groupe spécialisée dans l'intelligence artificielle, MLFRAME Reply applique une méthodologie propriétaire d'analyse des bases de données, d'entraînement des algorithmes et de validation des résultats pour créer rapidement des modèles conversationnels génératifs applicables à des domaines de connaissances spécifiques.

La disponibilité actuelle des technologies d'intelligence artificielle générative donne accès à de grandes quantités d'informations non structurées et de données textuelles et permet de les interroger à l'aide du langage naturel. Elles permettent de créer des bases de connaissances distribuées et utilisables à la fois au sein des entreprises et dans le cadre des relations avec les clients.

MLFRAME Reply, en particulier, agit comme un moteur qui permet d'extraire, par le biais du langage naturel, des connaissances, de les regrouper et de les redistribuer sous une forme conversationnelle, permettant la composante " intelligence artificielle " qui sous-tend la nouvelle génération de systèmes d'interaction " human like ", tels que les assistants numériques ou les humains numériques.

MLFRAME Reply permet aux entreprises de bénéficier d'un soutien complet dans toutes les phases de développement et de formation des systèmes conversationnels : de la création d'une base de données considérable dans un domaine de connaissances, à l'introduction de modèles génératifs (basés sur des techniques de recherche d'informations et de LLM), jusqu'à la formation et à l'optimisation ultérieure des algorithmes à travers les techniques les plus adaptées au niveau de complexité requis par chaque cas d'utilisation. Par exemple, MLFRAME Reply a déjà été utilisé pour le développement de systèmes "onboarding" basés sur des interfaces conversationnelles, ainsi que pour fournir le composant d'intelligence conversationnelle spécifique pour les modèles humains numériques destinés aux secteurs de la banque, de l'assurance et de l'automobile.

Pour plus d'informations sur MLFRAME Reply et les solutions de Reply basées sur l'IA générative, visitez: www.ai.reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de big data, de cloud computing, de médias numériques et d'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Machine Learning Reply

Machine Learning Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans la fourniture de services et de solutions d'intelligence artificielle pour guider ses clients vers la numérisation, en les aidant à devenir plus compétitifs et à s'appuyer sur les données grâce à la Smart Analytics, au Machine Learning et à l'Intelligence Artificielle. Avec une expertise dans l'apprentissage profond, la vision artificielle, le NLP et la modélisation prédictive, l'entreprise aide ses clients à renforcer leur activité en mettant à leur disposition des équipes de développement dédiées très expérimentées. www.machine-learning.reply.it

