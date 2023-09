« Upgrade Fun Together » : Creality célèbre la réussite du Festival de marque 2023 et du lancement des produits d'automne en Allemagne





MUNICH, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Creality, l'une des premières entreprises mondiales de solutions d'impression 3D, est fière d'annoncer la conclusion triomphale de son festival de marque 2023 et du lancement de ses produits d'automne, « Upgrade Fun Together », qui s'est tenu en Allemagne à la prestigieuse Allianz Arena, le stade du FC Bayern Munich, le 14 septembre 2023. Cet événement a marqué une étape importante pour Creality, démontrant son engagement continu envers l'innovation et la créativité dans le monde de l'impression 3D.

Une collaboration unique au coeur de l'événement

Le choix de l'Allianz Arena, en Allemagne, comme lieu de lancement de ce produit s'explique par la coopération de Creality avec le FC Bayern Munich. Cette collaboration a permis à Creality de mettre en oeuvre un produit co-marqué avec le FC Bayern, présenté pour la première fois lors de l'événement. Creality est la première entreprise chinoise au monde à coopérer à la fois avec le FC Bayern pour l'octroi de licences et avec le FC Bayern Basketball pour un partenariat. Alors que le produit phare de Creality, la série K1, devient l'imprimante 3D sous licence du FC Bayern Munich en Europe, Creality devient également le partenaire officiel du FC Bayern Basketball dans le monde entier. Cette fusion du sport et de l'innovation a créé une toile de fond inspirante pour l'événement. Vous trouverez plus de détails sur cette collaboration ici.

Le thème de l'événement, « Upgrade Fun Together » (en français, « Améliorons l'amusement ensemble »), résume parfaitement l'esprit de cette journée. Il ne s'agissait pas seulement de dévoiler de nouveaux produits, mais de célébrer la créativité, la collaboration et l'inspiration. L'événement a attiré près de 100 participants dont des partenaires de Creality, des représentants des médias, des influenceurs et des utilisateurs passionnés, qui ont participé à des discussions amicales et pertinentes.

La révélation des produits phares

Lors de ce lancement très attendu, Creality a révélé un éventail de nouveaux produits : la série K1 (produit d'imprimante 3D sous licence FC Bayern), la série Ender-3 V3, l'imprimante CR-10 SE, le scanner CR-Scan Ferret Pro, le filament Creality BASF ULTRA PLA, le Nebula Pad + Nebula Camera, le graveur laser Creality Falcon Pro 10W et le séchoir à filament Creality Space ?.

La série K1 (produit d'imprimante 3D sous licence FC Bayern)

Creality et le FC Bayern Munich partagent une base d'utilisateurs très similaires, ainsi qu'un engagement mutuel en faveur de l'innovation et de la rapidité. La série K1 est l'imprimante phare de Creality, qui incarne l'essence de cette collaboration. Depuis son lancement en avril 2023, la série Creality K1 a été acclamée dans le monde entier pour ses caractéristiques exceptionnelles, notamment une vitesse d'impression remarquable de 600 mm/s et un nivellement entièrement automatique pour le lit de l'imprimante.

L'imprimante Ender-3 V3

L'Ender-3 V3, la dernière-née de la série Ender de Creality, bénéficie d'une structure CoreXZ, offrant des composants de mouvement rapide, un axe Z précis et un parallélisme à deux axes. Cette innovation se traduit par une vitesse d'impression étonnante pouvant aller jusqu'à 600 mm/s. Avec des fonctionnalités phares comme un écran tactile capacitif de 4,3 pouces et fonctionnant sous Creality OS, c'est le choix idéal pour les particuliers et les fermes d'impression 3D à moindre coût.

L'imprimante Ender-3 V3 KE

L'Ender-3 V3 KE fonctionne sous Creality OS, simplifiant l'impression 3D grâce à des auto-contrôles intelligents et à l'impression à distance. Avec une vitesse d'impression maximale de 500 mm/s, des guides linéaires à billes de précision, deux ventilateurs de refroidissement et la flexibilité des matériaux, elle allie qualité et efficacité. Des accessoires optionnels sont disponibles pour améliorer ses capacités.

L'imprimante Ender-3 V3 SE

Conçue pour les utilisateurs de tous niveaux, l'Ender-3 V3 SE facilite l'impression 3D. Avec son design compact, sa stabilité à double axe Z, son nivellement automatique du lit et son assemblage simplifié, elle assure une expérience fluide. Équipée d'une extrudeuse directe, elle peut gérer divers matériaux, ce qui le rend polyvalente et abordable à seulement 199 $.

L'imprimante CR-10 SE

Destinée aux utilisateurs confirmés, la CR-10 SE excelle dans la réalisation d'une première couche parfaite grâce au CR Touch et à ses capteurs de pression. Elle propose le nivellement automatique de la première couche, une impression à grande vitesse, et une compatibilité étendue avec les filaments. Avec une vitesse d'impression maximale de 600 mm/s et la prise en charge de l'impression à haute température, elle est parfaite pour les projets créatifs.

Le scanner CR-Scan Ferret Pro

Le CR-Scan Ferret Pro est un scanner 3D avancé doté du WiFi 6 à haut débit et d'une technologie d'imagerie 3D à cadre unique, capable de scanner des surfaces sombres ou métalliques sans nécessiter l'utilisation d'un spray. Sa technologie optique avancée et sa caméra 2 mégapixels capturent des modèles 3D dynamiques avec une précision de numérisation allant jusqu'à 0,1 mm. Équipé d'une puce ASIC spécifique à l'imagerie 3D, il offre une large plage de capture pour des besoins de numérisation polyvalents.

Le filament Creality BASF ULTRA PLA

Creality, en collaboration avec BASF, est fière de présenter Creality BASF ULTRA PLA, un filament haute vitesse conçu pour une fluidité exceptionnelle et des vitesses d'impression plus rapides. Ce filament offre une expérience d'impression 3D plus fluide aux utilisateurs, même à des vitesses plus élevées, sans compromettre la qualité de la surface.

Le Nebula Pad + Nebula Camera

Creality présente également le Nebula Pad, qui intègre une caméra HD permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performances et de gestion intelligente des imprimantes 3D. Ce module permet aux utilisateurs d'obtenir des impressions plus rapides et de meilleure qualité avec facilité, et ce où qu'ils se trouvent. Il prend en charge la collaboration multi-appareils et dispose d'une caméra haute définition capable d'assurer une surveillance continue.

Le graveur laser Creality Falcon Pro 10W

Le Falcon Pro 10W de Creality est le graveur idéal pour les débutants, qui offre un assemblage simple, une mise au point précise et la possibilité de travailler hors ligne. Ses dispositifs de sécurité comprennent des interrupteurs de fin de course et un bouton d'arrêt d'urgence. Avec sa caméra intégrée pour la surveillance à distance et son assistance au flux d'air pour des résultats propres, il est polyvalent. Compatible avec les logiciels et les formats de fichiers les plus courants, il offre un potentiel créatif illimité aux utilisateurs Mac et Windows.

Le séchoir à filament Creality Space ?

Le séchoir à filament Creality Space ? offre un contrôle de température réglable, un suivi de l'humidité en temps réel et un compte à rebours pour un séchage précis. Avec le chauffage à air chaud PTC et le support de 11 types de filaments, c'est la solution de stockage idéale pour vos filaments d'impression 3D.

La révélation d'une gamme aussi impressionnante de nouveaux produits a démontré l'engagement de Creality à rendre l'impression 3D plus accessible, tout en restant à la pointe de la technologie.

Une grande célébration de la créativité

L'événement « Upgrade Fun Together » a repoussé les limites de l'impression 3D grâce à la collaboration entre Creality et le FC Bayern, alliant créativité, sport et technologie pour un avenir meilleur. Il s'agissait non seulement d'une plateforme pour présenter des produits révolutionnaires, mais aussi d'une opportunité pour les participants de partager leur passion et leurs idées.

Un utilisateur de Creality ayant assisté à l'événement a exprimé son enthousiasme en ces termes : « En tant que passionné d'impression 3D et de football, j'étais ravi d'assister à cet événement qui mélangeait parfaitement mes deux passions. Les produits novateurs qui ont été dévoilés, comme la série Ender-3 V3 et le Nebula Pad, m'ont impressionné par la façon dont l'impression 3D façonne l'avenir. »

Danjun Ao, cofondateur de Creality, a exprimé son enthousiasme pour l'innovation et la collaboration continues : « Nous nous engageons à rendre l'impression 3D plus accessible et à transformer les idées en réalité grâce à des technologies pionnières et à une coopération continue, incarnée par cet événement et la foule de produits que nous venons d'y présenter, y compris le produit sous licence du FC Bayern. Nous sommes impatients de poursuivre cette coopération et d'offrir plus de possibilités aux amateurs d'impression 3D et de sport du monde entier. »

