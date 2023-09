Construction du premier parc éolien terrestre de SSE Renewables en France





PARIS, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le parc éolien terrestre de Chaintrix-sur-Bierges, situé en France (Région Grand Est), est entré en phase de construction. Il aura une capacité de près de 28 MW. Les travaux de génie civil sont en cours. Le parc éolien terrestre de Chaintrix-sur-Bierges est le premier projet de SSE Renewables à entrer en construction en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande et le premier de son portefeuille Europe du Sud acquis l'année dernière.

La mise en service de ce projet, qui comprend 8 turbines Siemens Gamesa SG 3.4-132, est prévue pour la fin de l'année 2024. SSE Renewables a obtenu un contrat de différence (CfD) de 20 ans pour ce projet lors des enchères organisées par le Gouvernement français avec un prix d'exercice moyen de 89,29 EUR/MWh.

SSE Renewables travaille également à la prise de décisions finales d'investissement, au cours des 12 prochains mois, sur d'autres projets en Europe du Sud, qui, combinés à celui de Chaintrix-sur-Bierges, totaliseraient 100 MW. Le portefeuille Europe du Sud de SSE Renewables s'élève à 2,4 GW de projets sécurisés et à environ 2,5 GW de projets potentiels.

À propos de SSE Renewables :

SSE Renewables est une filiale de SSE plc - l'un des principaux producteurs d'électricité renouvelable et l'une des plus grandes sociétés de réseau électrique du Royaume-Uni - spécialisée dans les énergies renouvelables, qui développe et exploite des parcs éoliens terrestres et marins ainsi que des centrales hydroélectriques au Royaume-Uni, en Irlande et prochainement en France et en Europe du Sud. SSE Renewables exploite notamment le parc éolien Greater Gabbard au large de la côte anglaise et le parc éolien Beatrice au large de la côte écossaise. La société a construit et exploite le parc éolien Meentycat de 72 mégawatts (MW), actuellement le plus grand parc éolien irlandais, qui fournit de l'électricité 100 % renouvelable.

