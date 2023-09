L'évaluation des compétences pour le recrutement de talents d'iMocha est désormais disponible sur SAP® Store





En s'intégrant à SAP SuccessFactors et à SAP Fieldglass, iMocha fournit aux entreprises des évaluations globales de compétences pour le recrutement de talents.

SAN FRANCISCO et PUNE, Inde, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- iMocha a annoncé aujourd'hui que ses évaluations de compétences pour le recrutement de talents sont désormais disponibles sur le SAP® Store , la marketplace en ligne pour les offres de SAP et de ses partenaires. Le cloud d'évaluation de compétences alimenté par l'IA d'iMocha offre une solution pour le recrutement de talents, qu'il s'agisse de salariés à temps plein ou de travailleurs contractuels.

« En nous associant à SAP, nous offrons une solution complète d'acquisition de talents qui est soutenue par le cloud d'évaluation de compétences alimenté par l'IA d'iMocha et par les solides offres de recrutement et de gestion du personnel externe de SAP », a déclaré Amit D Mishra, fondateur et directeur général d'iMocha. Il a ajouté : « Notre alliance avec SAP permettra aux équipes chargées du recrutement de mobiliser, d'évaluer, de faire passer des entretiens et de recruter des talents compétents plus rapidement et mieux en mettant l'accent sur les compétences. »

La solution intégrée aide les recruteurs, les responsables du recrutement, les DRH autres décideurs à :

- Rationaliser tous leurs processus de recrutement à l'aide d'un flux de travail centralisé

- Tirer parti d'un système de gestion des talents alimenté par l'IA qui évalue automatiquement les candidats en fonction de critères organisationnels

- Améliorer la marque employeur grâce à une expérience de recrutement de niveau supérieur

- Améliorer la qualité du recrutement grâce à la présélection des candidats en fonction de leurs compétences

- Favoriser des entretiens productifs et une communication harmonieuse

- Prendre des décisions de recrutement intelligentes et fondées sur des données

« Les pénuries de compétences et de main-d'oeuvre sont deux des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontées les sociétés et les économies d'aujourd'hui, a déclaré Dave Ghosh, vice-président exécutif et directeur mondial des ventes d'iMocha. La solution d'évaluation des compétences et de cloud d'évaluations de compétences d'iMocha propose d'accorder la priorité aux compétences pour résoudre les défis liés à la chaîne d'approvisionnement en talents et au développement des talents internes auxquels sont confrontées toutes les organisations en utilisant les plateformes SAP SuccessFactors et SAP Fieldglass. Nous sommes ravis de nous associer à SAP et de faire partie de ce puissant écosystème de partenaires pour offrir un excellent déploiement des stratégies accordant la priorité aux compétences pour les organisations tout en offrant un véritable avantage aux individus. »

SAP Store, disponible à l'adresse store.sap.com, offre une expérience client numérique simplifiée et connectée pour trouver, essayer, acheter et renouveler plus de 2 300 solutions auprès de SAP et de ses partenaires. Les clients peuvent y trouver les solutions SAP et les solutions validées par SAP dont ils ont besoin pour développer leur activité. Et pour chaque achat effectué sur SAP Store, SAP plantera un arbre.

iMocha est partenaire du programme SAP PartnerEdge®. Le programme SAP PartnerEdge fournit les outils, les avantages et le soutien nécessaires pour faciliter la création d'applications perturbatrices de haute qualité axées sur des besoins commerciaux spécifiques, et ce, rapidement et à moindre coût.

À propos d'iMocha :

iMocha est un cloud d'évaluation des compétences alimenté par l'IA qui aide les entreprises à créer un écosystème accordant la priorité aux compétences et aux données pour le recrutement, la montée en compétence et la gestion des talents - à l'échelle, pour tous les postes et dans tous les secteurs. Plus de 500 organisations dans plus de 70 pays utilisent la solution iMocha pour adopter une approche accordant la priorité aux compétences afin d'accélérer le recrutement, l'apprentissage axé sur les objectifs et les programmes de développement et de gérer les talents, qu'ils soient candidats ou employés chevronnés. Les entreprises des secteurs de l'informatique, des TIC, des télécommunications, de la banque, de la finance, de l'assurance et de l'ingénierie utilisent la plateforme Skills d'iMocha pour prendre des décisions axées sur les données.

La plateforme s'appuie sur des technologies brevetées et comprend des fonctionnalités innovantes pour établir le profil des compétences des employés, l'inventaire des compétences organisationnelles, la taxonomie et l'ontologie des compétences, l'analyse comparative des compétences et l'analyse des compétences afin d'aider au recrutement, au développement et à la gestion des talents en accordant la priorité aux compétences.

Pour en savoir plus sur iMocha, consultez www.imocha.io

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Contact :

Krishna Kumar N

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2209734/iMocha_SAP_Store.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2209786/iMocha_NEW_Logo.jpg

21 septembre 2023 à 00:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :