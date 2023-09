Dépasser l'objectif de réduction de 75 p. 100 des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier est le prochain défi du Canada, selon le ministre Guilbeault





NEW YORK, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Cette semaine, lors du Sommet sur l'ambition climatique du secrétaire général des Nations Unies, les dirigeants du monde entier et les ministres ont présenté les émissions de méthane comme l'un des principaux facteurs qui contribuent à la hausse des phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat partout dans le monde. La réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de lutter contre les changements climatiques. Le méthane, un gaz à effet de serre puissant dont la durée de vie est relativement courte, possède un potentiel de réchauffement quatre-vingt-six fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone sur une période de vingt ans. La réduction des émissions de méthane dans l'ensemble de l'économie est une priorité pour le Canada.

Aujourd'hui, lors d'un événement organisé par le Global Methane Hub et Google.org à New York, Catherine Stewart, ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le Canada dépassera son objectif de réduction des émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier d'au moins 75 p. 100 par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2030.

L'ébauche du règlement sur le méthane provenant du pétrole et du gaz en amont sera publiée plus tard cet automne. Ce règlement permettra de réduire considérablement les émissions de méthane provenant des installations pétrolières et gazières en amont, nouvelles et existantes, grâce à des normes de performance et à une approche fondée sur le risque pour la détection et la réparation des fuites, avec une rigueur accrue pour les sites présentant le risque le plus élevé de rejets non intentionnels (émissions fugitives).

Cette annonce repose sur l'approche réglementaire complémentaire visant les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier, qui comprend également le règlement-cadre sur les activités en mer et la mise à jour du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques.

L'approche canadienne de réduction des émissions de méthane provenant des activités pétrolières et gazières favorisera le respect des engagements internationaux pris par le Canada au titre de l'engagement mondial sur le méthane. En reconnaissance du travail accompli par le Canada jusqu'à présent, Catherine Stewart, ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, a été désignée comme l'une des nouvelles championnes de l'engagement mondial sur le méthane lors de l'événement d'aujourd'hui.

Le secteur pétrolier et gazier est la principale source d'émissions de méthane du Canada, et l'annonce aujourd'hui du ministre Guilbeault reflète les résultats des consultations menées au cours des neuf derniers mois sur l'approche visant à réduire encore plus les émissions de méthane provenant des activités pétrolières et gazières. Comme présenté dans notre Plan de réduction des émissions pour 2030, l'approche est similaire à celle des États-Unis, qui parachèvent actuellement leurs nouvelles règles visant à éliminer l'évacuation et le torchage de routine, à améliorer la détection et la réparation des fuites et à régler les problèmes comme les purges et d'autres possibles rejets importants.



La réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier sera essentielle à une action climatique significative, à la création d'une croissance durable et à l'accès à des sources abordables d'énergie propre. Investir maintenant permettra à l'industrie pétrolière et gazière nord-américaine de se positionner parmi les plus propres au monde et lui permettra de soutenir la concurrence dans une industrie qui se décarbonise de plus en plus.

En fait, certaines des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde ont également haussé leur ambition à l'égard de la réduction des émissions de méthane liées à la production de pétrole et de gaz d'ici 2030. L'Alberta et la Colombie-Britannique ont toutes les deux annoncé des objectifs de réduction similaires - qui sont conformes à l'objectif du Canada et qui montrent bien la faisabilité d'accroître les réductions d'émissions de méthane à court terme.

Grâce à une collaboration continue avec les provinces productrices de pétrole et de gaz, les partenaires autochtones, l'industrie et les intervenants intéressés, le Canada veillera à ce que les prochains projets de modifications réglementaires sur le méthane donnent les meilleurs résultats possibles. Environnement et Changement climatique Canada prévoit publier les projets de modifications en décembre 2023.

Citations

« La réduction des émissions de méthane est l'un des moyens les moins coûteux de réaliser des progrès immédiats et importants à l'égard de nos objectifs climatiques. C'est pourquoi nous augmentons notre ambition à l'égard des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier. La lutte contre les émissions de méthane est rentable sur les plans environnemental et économique. Une longue feuille de route a permis au Canada d'acquérir l'expertise nécessaire pour aider d'autres pays à réduire leurs émissions de méthane. Cette expérience favorise également de bons emplois dans une économie en croissance à faibles émissions de carbone et offre au secteur pétrolier et gazier du Canada des possibilités gagnantes en matière de production d'énergie responsable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Canada est fier d'appuyer une hausse de l'ambition mondiale à l'égard de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre de l'engagement mondial sur le méthane. L'élan mondial visant à réduire les émissions de méthane prend de l'ampleur, alors que l'engagement a été signé par plus de 150 pays. Les pays signataires s'engagent à atteindre un objectif collectif de réduction des émissions de méthane provenant des activités humaines d'au moins 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030.

Dans son rôle de championne de l'engagement mondial sur le méthane, Catherine Stewart , l'ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, contribuera à orienter les prochaines mesures que prendra le Canada pour aider d'autres pays à réduire leurs émissions de méthane, et elle travaillera en collaboration avec les autres champions pour stimuler les efforts mondiaux de réduction des émissions provenant de secteurs clés tels que l'agriculture, le pétrole et le gaz, et les déchets.

La liste complète des champions de l'engagement mondial sur le méthane comprend le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, l'Allemagne, le Japon, les États fédérés de Micronésie et le Nigéria.

L'ambitieux plan du Canada pour réduire les émissions de méthane est présenté dans la stratégie nationale sur le méthane . Ce document concrétise la promesse faite par le Canada au titre de l'engagement mondial sur le méthane de publier sa stratégie de réduction des émissions de méthane à l'échelle de l'économie.

Grâce aux mesures décrites dans la stratégie sur le méthane, les émissions nationales de méthane seront réduites de plus de 35 p. 100 d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020.

La réduction des émissions de méthane peut également avoir des effets positifs sur la qualité de l'air et la santé publique. Souvent, le méthane est émis parallèlement aux composés organiques volatils et à d'autres polluants atmosphériques toxiques qui contribuent au smog et peuvent causer de l'asthme et d'autres problèmes de santé chez les humains.

En 2018, le Canada est devenu l'un des premiers pays à se doter d'une réglementation nationale sur le méthane dans le secteur pétrolier et gazier. Le Canada est d'ailleurs en voie d'atteindre l'objectif visant à réduire les émissions de méthane de 40 à 45 p. 100 d'ici 2025 (par rapport aux niveaux de 2012), comme prévu par son règlement.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à produire des rapports exacts sur le méthane et à déployer des efforts à l'échelle mondiale pour améliorer la mesure, la production de rapports et la vérification. Le Canada soutient des technologies de calibre mondial, comme celle de l'entreprise GHGSat de Montréal, pour mesurer et localiser avec précision les émissions de méthane.

Le Canada participe activement à de nombreuses initiatives internationales, entre autres l'engagement mondial sur le méthane, l'Initiative mondiale sur le méthane et la Coalition pour le climat et l'air pur.

Le gouvernement du Canada est également fier du travail que nous accomplissons grâce à notre programme bilatéral de financement climatique de 7,5 millions de dollars dans les petits États insulaires en développement, en collaboration avec des partenaires clés comme le Global Methane Hub et le Center for Clean Air Policy.

Nous avons également engagé 2 millions de dollars en financement climatique pour des projets d'atténuation du biogaz et du méthane provenant du secteur pétrolier et gazier dans les pays en développement, sélectionnés avec l'aide de l'Initiative mondiale sur le méthane.

En novembre dernier, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) , le Canada et les États-Unis ont convenu d'accroître leur collaboration en matière de réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier, en mettant un accent particulier sur le méthane, étant donné qu'il s'agit de l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de lutter contre les changements climatiques.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

20 septembre 2023 à 18:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :