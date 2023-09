Relevez les défis liés à la communication et à la collaboration unifiées avec la solution Collab Compass d'IR





Cet outil aide les organisations à rationaliser leurs environnements de communication et de collaboration unifiées (UC&C) en fournissant des informations approfondies.

SYDNEY, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- IR (ASX : IRI), l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion et d'analyse des performances mondiales pour la communication et la collaboration unifiées (UC&C), a lancé aujourd'hui son outil en ligne Collab Compass. Collab Compass calcule le temps qu'une organisation consacre à ses défis en matière d'UC&C et fournit des conseils sur les solutions pour les relever dans un rapport personnalisé.

Le paysage commercial moderne exige une collaboration hautement efficace dans les organisations de toutes tailles. Plus l'organisation est grande, plus la technologie et l'infrastructure impliquées sont diverses. La gestion de ces complexités entraîne une perte de temps et d'argent, des perturbations réseau et des pertes de productivité. L'outil Collab Compass est conçu pour aider les organisations à se frayer un chemin dans la jungle des solutions de collaboration.

« Les écosystèmes UC&C peu performants ont un impact négatif sur les environnements de travail dynamiques d'aujourd'hui. Il est essentiel de détecter et de traiter ces problèmes de manière proactive. Collab Compass est notre tentative d'aider les organisations à évaluer et à optimiser leurs environnements de communication et de collaboration », a déclaré John Ruthven, PDG d'IR.

Selon IDC, le chiffre d'affaires mondial du secteur de l'UC&C a augmenté de 9,8 % par an pour atteindre 59,3 milliards de dollars en 2022[1]. Ce niveau d'investissement entraîne un besoin croissant de surveiller et de gérer les environnements UC&C, en veillant à ce que les problèmes de performance soient identifiés et résolus rapidement.

Avec l'augmentation du nombre d'outils UC&C, le manque d'observabilité de la pile complète pourrait avoir un impact sur l'expérience utilisateur et l'expérience client. Les problèmes de qualité audio et vidéo, la gestion d'appareils multiples et l'assurance pour la migration sont d'autres défis majeurs. Si ces problèmes ne sont pas gérés en temps utile, ils ont tendance à se reproduire et cela peut être source de frustration pour les équipes informatiques en raison du temps perdu pour y remédier, ainsi qu'entraîner une mauvaise expérience pour les utilisateurs finaux.

IR fournit des solutions de gestion des performances et de l'expérience de niveau entreprise pour aider les organisations à obtenir un retour sur investissement (ROI) optimal sur leur pile technologique UC&C.

Pour plus d'informations, consultez la page Collab Compass .

20 septembre 2023

