Centraide du Grand Montréal célèbre un demi-siècle de générosité avec le lancement de sa 50e campagne de collecte de fonds





MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Centraide du Grand Montréal annonce le lancement de sa 50e campagne de collecte de fonds, célébrant ainsi un demi-siècle d'impact social, de solidarité et de générosité pour créer un avenir meilleur. Depuis sa première campagne en 1974, Centraide est devenu un acteur incontournable de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il soutient annuellement 375 organismes et projets communautaires qui viennent en aide à une personne sur cinq dans le Grand Montréal.

La campagne de collecte de fonds de Centraide vise à rassembler les dons de la population, des entreprises et des organisations, pour générer des impacts durables sur les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. La campagne représente également cinq décennies d'engagement pour soutenir le présent et l'avenir des jeunes, des conditions de vie décentes, des communautés inclusives et un tissu social fort et solidaire.

« Nous sommes fiers de célébrer cette étape importante de notre parcours. Ces 50 années de solidarité, de partenariats et d'actions concertées pour répondre aux enjeux sociaux ont permis d'apporter des changements concrets et durables sur plusieurs dimensions de la pauvreté au bénéfice de toute la communauté », déclare Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Cette campagne de collecte de fonds revêt une signification particulière, car elle nous rappelle non seulement notre héritage, mais aussi tout le chemin parcouru et la possibilité de continuer à transformer des vies. »

« La solidarité fait partie de notre ADN depuis 40 ans et influence notre approche en affaires au quotidien », mentionne Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ et coprésidente de la campagne Centraide 2023. « Le succès du Fonds est la preuve que chaque petit geste compte et que, quand on se regroupe, on peut avoir un impact important. C'est aussi cette approche qui rend Centraide efficace depuis 50 ans en plus de son expertise à rallier les joueurs pour les faire travailler ensemble et son habilité à agir sur le terrain. Alors qu'on vit un contexte économique incertain et qu'on traverse une crise du logement, cette campagne est essentielle afin d'améliorer les conditions de vie de plusieurs personnes qui ont besoin de notre solidarité ».

« Centraide fait une énorme différence dans la vie des personnes et dans nos communautés en difficulté. Ces 50 années d'engagement afin de mettre en commun les efforts pour soutenir des centaines de milliers de gens sont à souligner », ajoute Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins qui copréside la campagne annuelle avec Mme Béïque.

« Outre son rôle crucial pour soutenir les plus vulnérables de notre communauté, Centraide contribue également à la création de solutions concrètes et durables pour s'attaquer aux racines mêmes de la pauvreté. En donnant à Centraide, vous investissez dans le présent et vous construisez le futur pour donner à chacune et à chacun la chance de se réaliser. »

La 50e campagne de collecte de fonds qui débute aujourd'hui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de décembre 2023. Centraide du Grand Montréal célébrera ses 50 ans jusqu'au mois d'août 2024. Une multitude d'activités sont prévues pour souligner l'occasion. Pour plus d'informations sur la façon de contribuer à la campagne ou sur les activités à venir, visitez centraide-mtl.org.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Son histoire remonte à 50 ans, lorsque cinq organismes de bienfaisance ont fusionné. Cette année, Centraide a investi 61,8 M$ dans la communauté, soit 86 % des fonds récoltés lors de sa campagne annuelle. Quelque 800 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide des organismes qu'il soutient.

20 septembre 2023 à 17:30

