LANCEMENT DE PARAMOUNT+ AU JAPON EN PARTENARIAT AVEC J:COM ET WOWOW INC.





Le service de diffusion en continu Paramount étend son empreinte mondiale à un deuxième marché asiatique, après le succès du lancement du service en Corée en 2022

TÉLÉCHARGER LES RESSOURCES ICI

TOKYO, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Paramount (NASDAQ : PARA, PARAA) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain de son service de diffusion en continu haut de gamme Paramount+ au Japon en partenariat avec J:COM, l'un des plus importants câblodistributeurs et fournisseurs d'accès Internet à large bande du Japon, et avec WOWOW Inc., la plus importante chaîne payante haut de gamme du marché. Le Japon est le deuxième marché d'Asie à lancer ce service, après les débuts de ce dernier en Corée l'an dernier.

À compter du 1er décembre, Paramount+ présentera ses séries et ses films populaires au Japon par l'entremise des services sur demande de J:COM et de WOWOW, sans frais supplémentaires pour ses abonnés.

Les amateurs ont hâte de découvrir des oeuvres originales de Paramount+ comme TULSA KING, MAYOR OF KINGSTOWN et STAR TREK : STRANGE NEW WORLDS. Ces titres préférés des amateurs seront accessibles lors du lancement pour la première fois au Japon.

Le répertoire Paramount+ comprendra également des titres de la vaste bibliothèque de Paramount : des succès hollywoodiens comme Mission : Impossible, Bumblebee et G.I. Joe de Paramount Pictures; des émissions de télévision populaires de CBS comme CSI : Crime Scene Investigation et NCIS; des films d'animation populaires, comme Bob l'éponge de Nickelodeon et South Park de Comedy Central; des titres populaires de SHOWTIME®, comme DEXTER et RAY DONOVAN; et des séries pour jeunes adultes et spectacles de musique emblématiques de MTV, y compris les MTV Video Music Awards Japan.

« Avec le lancement de Paramount+ au Japon, nous offrons désormais aux amateurs des heures de contenu en films et en séries populaires dans tous les principaux marchés de diffusion en continu dans le monde. Il s'agit d'une étape importante pour nous et d'une étape cruciale pour l'avenir de notre entreprise de diffusion en continu, a déclaré Marco Nobili, vice-président directeur et directeur général international de Paramount+ International. Je suis heureux de renforcer notre collaboration avec J:COM et WOWOW pour offrir à leur public du contenu incroyable et des vedettes et des personnages bien-aimés de nos studios et marques emblématiques. »

Yoichi Iwaki, président, et directeur représentant de J:COM a commenté : « Depuis de nombreuses années, Paramount Global propose sa chaîne musicale MTV et une variété de films et de séries dramatiques à ses clients par l'entremise de J:COM TV; c'est l'une des caractéristiques les plus attrayantes de J:COM TV et elle est soutenue par les clients. Nous sommes heureux de présenter le contenu diversifié de Paramount au peuple japonais dans le cadre de ce nouveau partenariat.?Les séries dramatiques du groupe comme NCIS et CSI sont particulièrement appréciées par nos clients, et nous offrirons un contenu attrayant, y compris des productions originales Paramount+ par l'entremise de J:COM STREAM.?Avec notre partenaire de longue date WOWOW, nous assurerons le succès de Paramount+ au Japon. De plus, nous renforcerons nos partenariats avec les deux parties afin d'accroître la valeur de l'expérience de divertissement pour nos clients. »

Akira Tanaka, président et chef de la direction, directeur représentant de WOWOW : « Paramount Global a continué d'être un chef de file de l'industrie américaine du film et de la télévision, produisant constamment des oeuvres qui touchent les gens partout dans le monde.?Depuis 20 ans, WOWOW présente des films et des séries dramatiques hollywoodiennes de Paramount Global, qui se sont tous attiré les éloges de nos abonnés. Grâce à ce partenariat, nous sommes maintenant en mesure d'offrir un important volume de merveilleux contenus de Paramount+, y compris des films et des drames internationaux, par l'entremise de WOWOW sur demande.?WOWOW et J:COM travailleront avec diligence pour assurer le succès de Paramount+ au Japon.?Nous sommes ravis de notre partenariat avec Paramount. J'espère également explorer d'autres collaborations avec les deux entreprises à l'avenir et les relier à diverses nouvelles initiatives, en s'appuyant sur le contenu. »

Paramount+ est l'un des services haut de gamme qui connaît la croissance la plus rapide, avec plus de 61 millions d'abonnés dans plus de 45 marchés dans le monde. Paramount offre également Pluton TV, pionnier du service FAST à l'échelle mondiale, et est disponible dans plus de 35 marchés, le dernier lancement ayant eu lieu en Australie en août.

PARA-IR

À propos de Paramount+

Paramount+, un service d'abonnement numérique de contenu en direct destiné aux consommateurs, de vidéo sur demande et de diffusion, combine des sports en direct, des nouvelles de dernière heure et une montagne de divertissement. Le service de diffusion en continu haut de gamme comprend une vaste bibliothèque de séries originales, de succès et de films populaires dans tous les genres, de marques de renommée mondiale et de studios de production, y compris BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et le Smithsonian Channel. Paramount+ avec SHOWTIME, la pierre angulaire du service, offre également du contenu SHOWTIME, y compris des scénarios à succès, des projets non fictifs acclamés par la critique, SHOWTIME SPORTSMD (notamment des galas de boxe SHOWTIME de premier plan) et des films. Ce programme haut de gamme comprend des événements et des programmes sportifs sans pareil offerts par l'entremise du volet local de diffusion en direct de CBS, y compris le golf, le basketball et plus encore, ainsi que l'accès en continu au réseau de nouvelles de CBS pour les nouvelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et la chaîne CBS Sports HQ pour les nouvelles et les analyses sportives.

Pour en savoir plus sur Paramount+, visitez www.paramountplus.com et suivez @ParamountPlus sur les plateformes de réseaux sociaux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1956021/Paramount_Plus_Logo.jpg

SOURCE Paramount+

20 septembre 2023 à 17:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :