BMO Marchés des capitaux ouvre les marchés





TORONTO, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier, Dan Barclay, chef de la direction, BMO Marchés des capitaux, Levent Kahraman, cochef des marchés mondiaux, BMO Marchés des capitaux, Camilla Sutton, directrice générale et chef de la recherche sur les actions - Canada et Royaume-Uni de BMO, et d'autres collègues de BMO se sont joints à Rizwan Awan, chef des Marchés TMX, Produits et services, et président, Négociation d'actions, Bourse de Toronto (« TSX »), pour ouvrir les marchés et souligner la 19e journée annuelle de négociation du programme Action-Éducation de BMO.

Chaque année, BMO donne la valeur d'une journée complète de commissions liées aux opérations sur actions effectuées pour le compte d'investisseurs institutionnels en Amérique du Nord et en Europe à des organismes caritatifs qui aident des étudiants méritants, doués et issus de la diversité à réaliser leurs ambitions en matière d'éducation postsecondaire. Depuis sa création, le programme a permis de recueillir près de 30 millions de dollars canadiens et d'aider plus de 5 000 étudiants à réaliser leur potentiel grâce à des bourses d'études, à des programmes de mentorat et au développement du leadership.

20 septembre 2023 à 17:27

