Grande ouverture du Centre régional de rétablissement Isuarsivik au Nunavik





KUUJJUAQ, Nunavik, QC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Les traumatismes sont profondément enracinés et complexes, et touchent de nombreuses générations, notamment par l'impact de l'abus de substances. Un centre de traitement des dépendances fondé sur les traditions et les pratiques inuites permet le commencement de la guérison pour les membres de la communauté, leurs familles, leurs amis et leurs proches.

La ministre des Services aux Autochtones, Mme Patty Hajdu, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, le président du Centre régional de rétablissement Isuarsivik, M. Dave Forrest, ainsi que de nombreux dignitaires et partenaires régionaux, ont participé aujourd'hui à la grande ouverture du Centre régional de rétablissement Isuarsivik, à Kuujjuaq.

Le centre Isuarsivik offre des services de rétablissement pour les Nunavimmiut ayant des problèmes de dépendance. Il bénéficie désormais de nouvelles installations modernes lui permettant de tripler sa capacité d'accueil, de soutenir le développement de services adaptés à la culture inuite et de répondre aux besoins croissants des familles en provenance de partout au Nunavik.

Le nouveau bâtiment dispose de 32 lits pour les usagers et leurs enfants et 12 unités d'hébergement pour le personnel. Il offre un espace chaleureux dans lequel les usagers peuvent amorcer leur guérison à l'aide d'un programme de traitement offert en inuktitut et fondé sur les meilleures pratiques dans le domaine de la toxicomanie, tenant compte des traumatismes propres aux communautés du Nunavik. Des unités de logement familiales, une garderie et une zone de tutorat scolaire permettent aux familles des usagers de rester unies, améliorant ainsi la qualité de vie des enfants lors du séjour d'un proche au centre. La construction d'une route d'accès et d'un stationnement adjacent au centre complète ce projet essentiel au mieux-être des membres des 14 communautés inuites au Québec.

La construction du centre Isuarsivik, un projet totalisant 43,6 millions de dollars, a été réalisée avec le soutien financier de plusieurs partenaires, dont un investissement de 29 millions de dollars du gouvernement du Canada, de 8,5 millions du gouvernement du Québec et de 6,13 millions du centre Isuarsivik, de la Société Makivvik, de l'Administration régionale Kativik et de l'Office municipal d'habitation Kativik.

Finalement, le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de la Santé et des Services sociaux, annonce également qu'un financement de 350 000 de dollars pour la première année puis de 3 millions de dollars par année pour les trois années subséquentes, servira à financer les soins et les services offerts à Isuarsivik.

Citations

«?Merci à nos partenaires, à nos bailleurs de fonds et à la famille Isuarsivik de nous avoir accompagnés sur ce chemin important et d'avoir rendu cette journée possible. Après près de 18 ans de travail acharné, il est enfin possible de se rassembler et de célébrer la grande ouverture nationale. Aujourd'hui, nous sommes unis autour de la poursuite d'une vision commune pour l'avenir - offrir aux Nunavimmiuts des programmes de guérison intégrés, adaptés et représentatifs de leur culture. »

Etua Snowball, directeur exécutif

Centre régional de rétablissement Isuarsivik

«?Grâce à Isuarsivik, les gens d'ici peuvent recevoir des services culturellement adaptés tout en restant près de leurs proches. Cela fait du centre un pilier dans le processus de guérison au Nunavik. Sa grande ouverture aujourd'hui a été rendue possible grâce au leadership des Nunavimmiut. Notre rôle, au gouvernement, a été d'appuyer ce leadership. C'est comme cela qu'on peut avancer vers la réconciliation.?»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

«?Le Centre régional de rétablissement Isuarsivik veillera à ce que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin et leur permettra d'être près de leur famille. Il s'agit d'un moment important pour la communauté et il a été rendu possible grâce à son leadership.?»

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

«?Je suis heureux que le gouvernement participe financièrement à la réalisation de ce projet. Grâce à ces nouveaux bâtiments, beaucoup plus fonctionnels, j'ai espoir qu'ils faciliteront l'important travail de toute l'équipe d'Isuarsivik. Je tiens d'ailleurs à les saluer et les remercie du fond du coeur de leur précieux apport à la communauté.?»

Ian Lafrenière

Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Ayant visité moi-même Isuarsivik en avril dernier, j'ai été témoin de la mise sur pied de ce magnifique centre de guérison qui jumelle les meilleures pratiques cliniques en matière de traitement des dépendances aux valeurs traditionnelles inuites. Toutes les familles du Nunavik pourront désormais bénéficier de ce merveilleux projet et de son équipe spécialisée et dynamique. Longue vie à Isuarsivik! »

Lionel Carmant

Ministre responsable des Services sociaux du Québec

Faits en bref

Le budget de fonctionnement du Centre bénéficie de l'appui financier du Programme de soutien aux organismes communautaires administré par la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et du Programme pour les communautés plus sûres Ungaluk administré par la Société Makivik et l'Administration régionale Kativik.





Le financement du projet de construction, totalisant 43,6 millions de dollars, repose sur les contributions suivantes : 29 millions de dollars du gouvernement du Canada , dont : 21 millions de dollars par Infrastructure Canada; 6,5 millions de dollars par Services aux Autochtones Canada; 1,46 million de dollars de la Société canadienne d'hypothèque et de logement; 8,5 millions de dollars du gouvernement du Québec; 2,75 millions de dollars du Centre régional de rétablissement Isuarsivik; 1,355 millions de dollars de l'Administration régionale Kativik; 1,875 millions de dollars de la Société Makivvik; 150 000 dollars de l'Office municipal d'habitation Kativik.



SOURCE Gouvernement du Canada

20 septembre 2023 à 17:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :