GCA rencontrera des partenaires commerciaux au salon Luxe Pack Monaco 2023





Des bouteilles de spiritueux inspirées par des villes y seront présentées

ISTANBUL, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- GCA, un fabricant d'emballages en verre de niveau mondial dans les catégories de l'alimentation et des boissons pour les marchés nationaux et étrangers, sera présent au salon Luxe Pack Monaco 2023 qui aura lieu au Grimaldi Forum Monaco du 2 au 4 octobre. Lors du salon auquel participeront des professionnels de l'industrie du monde entier, GCA présentera des bouteilles de spiritueux en verre haut de gamme aux visiteurs.

GCA perpétue les 30 ans d'expérience dans la production de verrerie du groupe Gürok qui fêtera son 75e anniversaire dans l'industrie, avec une approche innovante dans le secteur de l'emballage en verre. GCA Spirits sera présent au salon Luxe Pack Monaco où les professionnels du secteur se retrouveront. Exposant ses produits innovants, GCA présentera aux visiteurs ses solutions d'emballage en verre de haute qualité et durables.

« Nous partagerons notre vision sur les solutions d'emballage du futur »

Le directeur général de GCA, Abdullah Gayret a dit qu'ils étaient impatients de participer au salon où des professionnels du monde entier seront présents ; il a déclaré : « Le salon Luxe Pack Monaco est une plateforme pionnière qui réunit les dernières tendances, les solutions innovantes et les leaders de l'industrie de l'emballage de luxe. Il souligne l'importance de la conception de l'emballage et de la valeur de la marque, offrant des idées inspirantes sur l'amélioration de l'expérience du consommateur. Lors de cet événement prestigieux, nous observerons personnellement les tendances, les technologies et les stratégies. Nous nous mettrons en relation avec d'éminents participants, nous partagerons notre vision pour les solutions d'emballage en verre d'avenir dans la catégorie des spiritueux, nous présenterons des produits innovants et recueillerons les retours des experts de l'industrie. Nous sommes impatients d'assister à cet événement prestigieux. »

GCA Spirits est en tête de l'industrie de l'emballage en verre

GCA Spirits est leader de l'industrie de l'emballage en verre, car il combine la production d'emballages en verre haut de gamme avec un engagement envers la qualité, l'innovation et la durabilité. En conséquence, il permet aux partenaires commerciaux d'offrir une expérience plus premium. De plus, GCA s'engage à augmenter le nombre de projets de bouteilles en verre haut de gamme sur le marché mondial des spiritueux. Tout en créant des emballages qui reflètent l'esprit et l'identité des marques à travers ses conceptions, il défend également la conscience environnementale. Lauréat de nombreux prix, GCA a été honoré du prix d'or dans la catégorie Emballage au Crescents and Stars en 2020, du prix Design Türkiye 2021, du prix AsiaStar Packaging Award en 2022 et du prix Worldstar Winner Award en 2021 à l'échelle internationale. En outre, GCA a été reconnu comme finaliste des Pentawards en 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2216048/GCA_Abdullah_Gayret.jpg

20 septembre 2023 à 16:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :