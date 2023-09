Deep Bio annonce l'autorisation de mise sur le marché par Swissmedic de DeepDx Prostate, ouvrant la voie à une expansion européenne





SÉOUL, Corée du Sud, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Deep Bio, un leader du diagnostic du cancer alimenté par l'intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché de Swissmedic pour DeepDx Prostate, son logiciel de diagnostic du cancer de la prostate alimenté par l'IA.

Swissmedic est l'autorité réglementaire suisse chargée de l'autorisation et de la surveillance des produits thérapeutiques. Avec cette approbation clé, Deep Bio est désormais éligible pour lancer DeepDx Prostate en Suisse, ce qui constitue une étape importante dans les plans de l'entreprise pour étendre sa présence en Europe.

DeepDx Prostate est un logiciel alimenté par l'IA pour l'évaluation du cancer de la prostate sur des images numériques de diapositives entières d'hématoxyline et de biopsies à l'aiguille de prostates colorées à l'éosine. En automatisant l'identification, la classification et la quantification des lésions cancéreuses, ce logiciel de diagnostic permet aux pathologistes d'établir des diagnostics de cancer de la prostate plus précis et plus efficaces, réduisant ainsi la subjectivité et les délais d'exécution. DeepDx Prostate est le premier produit de la suite de logiciels de diagnostic de Deep Bio qui vise à améliorer la précision du diagnostic et à optimiser la gestion clinique et les résultats pour les patients.

« Nous sommes ravis de présenter DeepDx Prostate en Suisse, a déclaré Sun Woo Kim, directeur général et fondateur de Deep Bio. La liste croissante des pays où DeepDx Prostate a été approuvé illustre l'engagement indéfectible de Deep Bio à améliorer l'accès mondial à des soins de santé de haute qualité et à faire progresser le diagnostic du cancer de la prostate grâce à l'innovation axée sur l'IA. »

Deep Bio continue d'étendre sa portée mondiale grâce à des partenariats avec des leaders de la pathologie numérique aux États-Unis, en Europe et en Inde. La société mène des recherches en collaboration avec des instituts de recherche américains de premier plan, notamment l'École de médecine de Stanford et l'Institut du cancer Dana-Farber d'Harvard, et ses études de validation clinique sont publiées dans des revues médicales prestigieuses, telles que Cancers et npj Digital Medicine.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de Deep Bio ou contacter [email protected] .

À propos de Deep Bio

Deep Bio Inc. est une société de soins de santé par l'IA avec une expertise en apprentissage profond et en pathologie du cancer. Deep Bio est la première société du pays à obtenir l'approbation du MFDS (ministère de la Sécurité alimentaire et des Médicaments) coréen pour une solution d'assistance au diagnostic du cancer alimenté par l'IA ; sa vision est d'améliorer radicalement l'efficacité et la précision du diagnostic et du pronostic du cancer pathologique.

DeepDx® Prostate est une IA validée cliniquement pour l'évaluation du cancer de la prostate. Largement testée dans les laboratoires américains certifiés CLIA (700 000 coeurs entre 2019 et 2021), DeepDx® Prostate peut atténuer la pénurie de pathologistes et l'augmentation de la charge de travail qui en résulte, tout en réduisant la subjectivité diagnostique. Pour en savoir plus, consultez http://www.deepbio.co.kr .

