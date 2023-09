PARAMOUNT+ FAIT SES DÉBUTS AU JAPON EN PARTENARIAT AVEC J:COM ET WOWOW Inc.





Le service de streaming de Paramount étend sa présence mondiale à un deuxième marché asiatique, suite au succès de son lancement en Corée en 2022

TOKYO, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain de son service de streaming haut de gamme Paramount+ au Japon avec J:COM, l'un des principaux opérateurs de télévision par câble et fournisseurs d'accès Internet à haut débit du Japon, et avec WOWOW Inc. la première chaîne payante haut de gamme du marché. Le Japon est le deuxième marché asiatique à lancer ce service après la Corée l'année dernière.

À compter du 1er décembre, Paramount+ proposera ses films et séries populaires au Japon par l'intermédiaire des services à la demande de J:COM et de WOWOW, sans frais supplémentaires pour leurs abonnés.

Les fans peuvent s'attendre à du contenu original de Paramount+ tel que TULSA KING, MAYOR OF KINGSTOWN et STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS. Ces titres appréciés des fans seront disponibles pour la première fois au Japon au moment du lancement.

La gamme Paramount+ comprendra également des titres issus de la vaste bibliothèque de Paramount : Des succès hollywoodiens comme Mission : Impossible, Bumblebee et G.I. Joe de Paramount Pictures ; des émissions télévisées populaires de CBS comme Les Experts et NCIS ; des dessins animés populaires comme Bob l'éponge de Nickelodeon et South Park de Comedy Central ; des titres populaires de SHOWTIME® comme DEXTER et RAY DONOVAN ; et des séries pour jeunes adultes et des émissions musicales emblématiques de MTV. notamment les MTV Video Music Awards Japan.

« Avec le lancement de Paramount+ au Japon, nous proposons désormais des heures de films et de séries populaires aux fans de tous les marchés clés du streaming dans le monde. C'est une étape importante pour nous et une étape cruciale pour l'avenir de notre activité de streaming », a déclaré Marco Nobili, vice-président et directeur général international de Paramount+ International. « Je suis ravi de renforcer notre collaboration avec J:COM et WOWOW afin d'offrir à leur public un contenu exceptionnel et des stars et personnages adulés issus de nos studios et de nos marques emblématiques. »

M. Yoichi Iwaki, président et directeur délégué de J:COM, a ajouté que « depuis de nombreuses années, Paramount Global diffuse sa chaîne musicale MTV ainsi qu'une série de films et de séries dramatiques par l'intermédiaire de J:COM TV, ce qui constitue l'une des caractéristiques les plus attrayantes de J:COM TV et a reçu le soutien de la clientèle. Nous sommes heureux d'apporter le contenu diversifié de Paramount aux Japonais grâce à ce nouveau partenariat.?En particulier, les séries dramatiques du groupe comme NCIS et Les Experts sont très appréciées par nos clients, et nous fournirons un contenu attrayant, y compris les productions originales de Paramount+, par le biais de J:COM STREAM.?Avec notre partenaire de longue date WOWOW, nous assurerons le succès de Paramount+ au Japon. De plus, nous renforcerons nos partenariats avec les deux parties afin d'accroître la valeur de l'expérience de divertissement pour nos clients. »

M. Akira Tanaka, directeur délégué, président et directeur général de WOWOW, s'est lui aussi exprimé : « Paramount Global a constamment dominé l'industrie cinématographique et télévisuelle américaine en produisant des oeuvres qui touchent les gens dans le monde entier.?Depuis 20 ans, WOWOW diffuse des films hollywoodiens et des séries dramatiques de Paramount Global, qui ont tous reçu les éloges de nos abonnés. Grâce à ce partenariat, nous sommes désormais en mesure de proposer un grand nombre de contenus remarquables de Paramount+, notamment des films et des séries dramatiques internationales, par l'intermédiaire de WOWOW à la demande.?WOWOW, ainsi que JCOM, travailleront avec diligence au succès de Paramount+ au Japon.?Nous sommes ravis de notre partenariat avec Paramount. J'espère également explorer d'autres collaborations avec les deux entreprises à l'avenir et les connecter à de nouvelles initiatives variées grâce à du contenu. »

Paramount+ est l'un des services haut de gamme à la croissance la plus rapide, avec plus de 61 millions d'abonnés sur plus de 45 marchés dans le monde. Paramount est également le siège de Pluto TV, le pionnier du service FAST à l'échelle mondiale, et est disponible dans plus de 35 marchés, le lancement le plus récent ayant eu lieu en Australie en août dernier.

À propos de Paramount+

Paramount+, un service numérique de vidéo à la demande et de streaming en direct par abonnement, qui s'adresse directement aux consommateurs, combine des sports en direct, des informations de dernière minute et une Mountain of Entertainmenttm (en français, « montagne de divertissement »). Ce service de streaming haut de gamme propose une vaste bibliothèque de séries originales, d'émissions à succès et de films populaires dans tous les genres, de marques et de studios de production de renommée mondiale comme BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et Smithsonian Channel. Paramount+ avec SHOWTIME, la formule phare du service, propose également du contenu SHOWTIME, notamment des scénarios à succès, des projets non fictionnels acclamés par la critique, SHOWTIME SPORTS® (y compris SHOWTIME Boxing, le leader du secteur) et des films. Ce forfait premium inclut des événements et des programmes sportifs inégalés via le flux local en direct de CBS, notamment le golf, le basket-ball et bien plus encore, ainsi qu'un accès en continu à CBS News Network pour des informations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et à CBS Sports HQ pour des informations et des analyses sportives.

Pour en savoir plus sur Paramount+, rendez-vous sur le site www.paramountplus.com et suivez @ParamountPlus sur les réseaux sociaux.

