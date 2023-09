À la suite des aléas climatiques de l'été - Aide gouvernementale pour soutenir les producteurs agricoles en Abitibi-Témiscamingue





LÉVIS, QC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - La Financière agricole offre de nouveau son soutien aux producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue. En effet, le gel hivernal suivi d'une sécheresse ainsi que les conséquences des feux de forêt au nord ont occasionné une pénurie de foin destiné à nourrir les bovins.

Le 17 août, rappelons que le premier paiement pour le foin et les pâturages a été devancé pour 192 producteurs, totalisant 3,7 millions de dollars. Depuis, la FADQ a poursuivi ses analyses afin de prendre en considération le contexte difficile de la saison 2023. Ainsi, elle estime que les précipitations du 1er mai ne doivent pas être considérées en totalité pour évaluer les pertes de la première fauche. Par conséquent, pour le calcul des indemnités, l'ajustement du volume de précipitations permettra d'améliorer la précision des prochaines interventions. Par ailleurs, un deuxième paiement sera également devancé et se basera sur une analyse fine des données recueillies auprès des producteurs et des partenaires. Ce paiement prendra en considération les ajustements pour la première fauche ainsi que les résultats pour les deuxième et troisième fauches et pour les trois périodes de pâturage. Un paiement final en fin d'année viendra compléter les interventions notamment pour la quatrième fauche et, s'il y a lieu, pour la valeur de remplacement.

De plus, La Financière agricole prévoit apporter des modifications à la mesure d'aide d'urgence mise en place en mai dernier pour soutenir les entreprises agricoles affectées par le contexte inflationniste. Ces changements pourront permettre de mieux répondre aux nouveaux besoins des producteurs aux prises avec les aléas climatiques de la saison 2023.

Les ajustements suivants seront considérés :

La possibilité de retirer le critère d'admissibilité relatif au chiffre d'affaires de 1,5 million de dollars ou moins dans le but d'aider les entreprises agricoles de toutes tailles.

La possibilité de demander une garantie de prêt allant jusqu'à 50 000 $ pour avoir accès à des liquidités lorsqu'une marge négative pour la saison 2023 est anticipée. La validation de l'admissibilité de chaque entreprise à l'aide financière dans le cadre du Programme Investissement Croissance Durable serait effectuée à postériori, lors de la réception des données financières.

Enfin, une entente est en cours d'élaboration entre la MRC d'Abitibi-Ouest, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Union des producteurs agricoles pour soutenir la coordination des transports entre les différents points de collecte et de livraison lors de l'achat de foin par les producteurs.

Citations

« Je suis conscient des difficultés auxquelles font face les producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue. La combinaison des conséquences du gel de l'hiver dernier, de la sécheresse et des feux de forêt a mené à une situation hautement préoccupante pour les producteurs. J'ai demandé à la FADQ de faire preuve de toute la souplesse possible pour bien prendre en compte les pertes sur le terrain. J'en profite pour inviter les producteurs à communiquer avec la FADQ pour faire part de leurs besoins. En privilégiant la collaboration, j'ai confiance qu'on arrivera à des solutions salutaires pour le secteur. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La Financière agricole démontre sa flexibilité en devançant les paiements pour rendre disponibles rapidement des liquidités aux entreprises affectées par les aléas climatiques. De plus, elle s'ajustera lors des prochaines interventions en ASREC afin de tenir compte des données et des préoccupations recueillies auprès des producteurs et des partenaires. »

Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

À la suite de sa visite dans la région à la fin du mois d'août, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a été sensibilisé aux réalités vécues par les producteurs.

À ce sujet, le président-directeur général est allé à la rencontre des producteurs le 22 août dernier pour avoir un portrait de l'état des cultures et s'assurer qu'un suivi approprié est déployé pour répondre aux difficultés des producteurs.

Pour appuyer les entreprises agricoles affectées par un contexte économique difficile et une mauvaise saison, la FADQ a procédé rapidement à des avances de paiement en ASREC et en ASRA pour fournir des liquidités aux producteurs.

Le 7 juillet, à la demande des représentants des producteurs, la FADQ a devancé d'un mois le versement net de plus de 8,4 M$ aux producteurs d'agneaux dans le cadre de la première avance de compensation de l'année 2023 du programme ASRA.



Le 18 juillet, la FADQ a versé un montant net de 19,7 M$ aux producteurs de veaux d'embouche dans le cadre de la première avance de compensation de l'année d'assurance?2023 du programme ASRA.

Rappelons que les producteurs agricoles peuvent contacter la FADQ pour toutes questions relatives au programme ASREC et transmettre leurs données financières le plus tôt possible pour les programmes Agri-stabilité et Agri-Québec Plus afin d'accélérer le traitement de leur dossier.

Les entreprises en difficulté peuvent obtenir des liquidités à court terme, au besoin, grâce :

aux sommes accumulées dans les comptes Agri-investissement et Agri-Québec;



aux paiements provisoires avec Agri-stabilité;



à une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000$ afin de renflouer leur fonds de roulement, pour laquelle une aide financière d'un maximum de 7 500$ peut être applicable;



à une révision des modalités de remboursement d'une garantie de prêt.

SOURCE La Financière agricole du Québec

20 septembre 2023 à 15:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :