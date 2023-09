Les solutions d'e-mobilité intelligente de Queclink se distinguent au CIMAMotor 2023





SHANGHAI, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le CIMAMotor 2023, un salon commercial annuel majeur dans le monde de l'e-mobilité, s'est terminé avec succès au Chongqing International Expo Center en Chine. Queclink, un fournisseur de matériel IoT de premier plan, a présenté sa gamme de solutions et de produits intelligents pour les motos, les cyclomoteurs, les vélos électriques et les scooters électriques lors de l'événement, introduisant leurs dernières innovations auprès d'un public plus large et catalysant ainsi l'ère de la mobilité intelligente.

Cette année, le CIMAMotor a attiré plus de 200 000 visiteurs, 738 exposants et 36 000 experts internationaux de 36 pays au cours de ses 4 jours. Aux côtés des leaders de l'industrie et des marques mondiales, Queclink a fièrement participé à l'événement et à la table ronde qui s'est tenue simultanément sur place, représentant et mettant en avant les orientations futures pour des solutions innovantes et fiables pour une e-mobilité intelligente.

Depuis qu'elle est présente sur le marché mondial de l'e-mobilité, Queclink a mis à profit sa vaste expertise technique et son expérience collaborative dans la conception et la fabrication d'appareils IoT. Elle a introduit une gamme de solutions pour les deux-roues en partenariat avec de nombreuses entreprises leaders de l'industrie.

Cette année, Queclink et QJMotor, une marque leader dans l'industrie de la moto, ont présenté conjointement la QJMotor Hong 150 CITY, une moto intelligente équipée du MT105 de Queclink lors de l'événement CIMAMotor. Ce traceur 4G, adapté aux modèles de moto de grosse cylindrée de QJMotor, permet le déverrouillage Bluetooth, l'immobilisation à distance, ainsi que la communication avec l'ECU pour obtenir des informations sur les niveaux de carburant, la vitesse et la température du moteur. Tirant parti du GPS et de la technologie cellulaire 4G, l'appareil assure un suivi en temps réel, offrant une tranquillité d'esprit aux conducteurs tout en leur permettant de partager leurs voyages avec leur famille et leurs amis.

En outre, Queclink a présenté plusieurs de ses produits phares dans toutes les catégories d'e-mobilité, notamment le SC40C et le SC300 pour les cyclomoteurs électriques, le SC350MG pour les vélos électriques et le ZK102 pour les scooters électriques partagés. Le tout dernier SC350MG, en tant que produit conçu spécifiquement pour les vélos électriques, se distingue par ses caractéristiques polyvalentes, son design compact et sa durabilité à long terme. Ce produit lancé au début du mois d'août convient à une large gamme de vélos électriques et de cyclomoteurs électriques et a déjà été mis en production en série, trouvant des applications dans divers scénarios dans le monde entier.

Dans le paysage évolutif du marché mondial de l'e-mobilité, les produits IoT innovants sont au centre de toutes les discussions industrielles. Les solutions de Queclink comblent l'écart entre les vélos, les cyclistes, les fabricants, les concessionnaires et les prestataires de services d'entretien, assurant la transparence tout au long des opérations tout en minimisant les préoccupations telles que le vol de biens, les processus complexes de déverrouillage manuel, les clés perdues ou les pannes soudaines de carburant. Queclink est positionnée pour soutenir et montrer la voie aux entreprises et aux particuliers qui recherchent une transition rapide et rentable vers la mobilité intelligente.

Alors que la tendance vers l'e-mobilité intelligente s'accélère, Queclink est prête pour une croissance soutenue. La société continuera à fournir des solutions plus innovantes à ses clients mondiaux, faisant de la conduite connectée et écologique une réalité.

20 septembre 2023 à 15:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :