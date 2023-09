L'instrument ZetaStar de Waters augmente la vitesse et la sensibilité des mesures de diffusion de la lumière pour les thérapies biologiques





Résumé de l'article :

Le nouvel instrument ZetaStartm pour l'analyse des nanoparticules du portefeuille Wyatt Technologytm réunit trois techniques de diffusion de la lumière dans un seul appareil, réduisant jusqu'à 10 fois[i] le temps de mesure par rapport aux autres méthodes.

Il mesure les médicaments biologiques à partir de volumes d'échantillons extrêmement faibles afin de déterminer cinq paramètres essentiels en un seul flux de travail, ce qui augmente l'efficacité et améliore la confiance dans les résultats.

L'instrument ZetaStar soutient les flux de travail dans les laboratoires de thérapie génique, de vaccins, d'ARNm, de protéines et de R&D afin d'optimiser la mesure de plusieurs espèces dans des mélanges complexes et dans des échantillons fragiles.

MILFORD, Massachusetts, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Waters Corporation (NYSE :WAT) présente l'instrument DynaProtm ZetaStartm de son portefeuille Wyatt Technologytm pour l'analyse des nanoparticules. Le nouvel instrument permet de réaliser simultanément des mesures de diffusion dynamique et statique de la lumière, et de diffusion dynamique et électrophorétique de la lumière (DLS/SLS/ELS), le tout dans un seul appareil. En combinant plusieurs techniques de diffusion de la lumière, en évaluant automatiquement la qualité des données et en effectuant une collecte adaptative des données, l'instrument ZetaStar offre à la fois une sensibilité accrue et des mesures plus rapides pour aider au développement précis de produits biologiques complexes, en utilisant des volumes d'échantillons extrêmement faibles.

« L'intégration de Waters et Wyatt a franchi une étape passionnante avec l'introduction de l'instrument ZetaStar en tant que premier nouveau produit de nos sociétés combinées », a déclaré le Dr Udit Batra, président et directeur général de Waters Corporation. « Le développement de thérapies à base de nanoparticules lipidiques efficaces et sûres repose sur des technologies de diffusion de la lumière, comme celles qui sont intégrées à l'instrument ZetaStar. Il combine de manière unique trois techniques de mesure de la diffusion de la lumière dans un seul appareil pour fournir plus de points de données qui peuvent donner aux développeurs de produits biologiques une plus grande confiance dans l'efficacité et la stabilité des médicaments. »

La conception unique de la chambre d'analyse permet de configurer l'instrument ZetaStar avec un échantillonneur automatique, ce qui augmente considérablement l'efficacité et la productivité du laboratoire avec des dizaines de mesures sans surveillance qui peuvent être effectuées pendant plusieurs heures ou même pendant la nuit. La capacité de l'instrument à mesurer simultanément la DLS et l'ELS, ainsi que la fonctionnalité de collecte adaptative de données, améliorent la vitesse des mesures ELS traditionnelles jusqu'à 10 foisi.

La conception simple de l'instrument ZetaStar comporte une interface à écran tactile qui permet aux scientifiques de collecter cinq paramètres essentiels en un seul flux de travail : taille, polydispersité, concentration de particules, potentiel zêta et turbidité, permettant ainsi de travailler sur des volumes d'échantillons extrêmement faibles (jusqu'à 2 µL). Ces paramètres sont essentiels pour caractériser la taille et la charge (potentiel zêta) des particules et des macromolécules dans une solution.

L'instrument met en oeuvre un nouvel algorithme qui élimine les erreurs et les préjugés de l'utilisateur, ce qui facilite la mise en oeuvre et accélère l'obtention des résultats. Le temps de fonctionnement du système a également été amélioré grâce à des fonctions qui empêchent l'instrument de se désaligner, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du laboratoire.

Conçu pour répondre aux besoins croissants des laboratoires de formulation et de développement biopharmaceutiques, l'instrument ZetaStar aide les scientifiques travaillant sur la thérapie génique, les vaccins, l'ARNm et les protéines à développer des thérapies plus stables. Il peut également être utile aux laboratoires de R&D en science des matériaux qui étudient la stabilité colloïdale de nouvelles molécules comme les points quantiques ou d'autres nanoparticules métalliques utilisées dans les applications de semi-conducteurs.

Ressources supplémentaires

Consultez www.wyatt.com/zetastar pour en savoir plus sur l'instrument ZetaStar du portefeuille Wyatt Technology de Waters

pour en savoir plus sur l'instrument ZetaStar du portefeuille Wyatt Technology de Waters Visionnez la vidéo du produit ZetaStar

Suivez Waters et communiquez avec l'entreprise sur LinkedIn , Twitter et Facebook

À propos de Waters Corporation ( www.waters.com )

Waters Corporation (NYSE:WAT), un leader mondial des instruments et logiciels d'analyse, est un pionnier dans le domaine des innovations en chromatographie, spectrométrie de masse et analyse thermique, au service des secteurs des sciences de la vie, des matériaux et de l'agroalimentaire depuis plus de 60 ans. Avec environ 8 000 employés dans le monde, Waters opère directement dans 35 pays, dont 14 sites de production, et ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

Waters, Wyatt Technology, DynaPro et ZetaStar sont des marques déposées de Waters Corporation.

Contact :

Janice Foley

Responsable des relations publiques, communications d'entreprise

Waters Corporation

[email protected]

Téléphone mobile : +1.617.823.5555

i Les mesures d'une norme de stabilité connue peuvent prendre environ 80 secondes ou plus et la même référence est réalisée en 20 secondes maximum (jusqu'à 5 fois) pour le même échantillon selon les tests internes ; certains bêta-testeurs de l'instrument ZetaStar ont documenté des résultats jusqu'à 10 fois plus rapides.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2077558/Waters_Wyatt_Logo.jpg

20 septembre 2023 à 15:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :