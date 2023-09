House of Suntory lance une édition limitée de son whisky Hibiki 21 ans et une bouteille spéciale Hibiki Japanese Harmony en l'honneur de son centenaire





La maison pionnière du whisky japonais dévoile deux nouvelles éditions limitées dans sa gamme centenaire de six bouteilles.

NEW YORK, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- En cette année mémorable pour House of Suntory, la maison fondatrice du whisky japonais est ravie d'annoncer le lancement tant attendu d'une édition centenaire de son whisky Hibiki 21 ans d'âge et d'une bouteille spéciale du Hibiki Japanese Harmony, laquelle rend hommage aux quatre saisons ainsi qu'au passé, au présent et au futur. Ces deux éditions limitées viennent s'ajouter au reste de la collection centenaire de House of Suntory, une collection qui célèbre le 100e anniversaire de l'ouverture de la toute première distillerie de whisky de malt au Japon en 1923 par le fondateur de la société, Shinjiro Torii.

Depuis ses débuts en 1989, le Hibiki est considéré comme l'un des whiskies les plus prestigieux au monde et fait partie des whiskies japonais les plus recherchés. Le Hibiki contient un mélange harmonieux de différents whiskies à base de malt et de grain issus des distilleries Suntory à Yamazaki, Hakushu et Chita. Le whisky en édition limitée Hibiki 21 ans mélange délicatement des whiskies de malt et de grain pour créer une symphonie de saveurs et d'arômes. Cette édition spéciale dédiée au centenaire de la marque met en vedette une rare espèce de chêne, le Mizunara, qui influence profondément le mélange tout en conservant le caractère et l'essence du Hibiki.

« Pour créer cette édition limitée du Hibiki 21 ans, notre équipe s'est mise au défi de concevoir un nouveau mélange qui célèbre notre centenaire, explique le chef-mélangeur Shinji Fukuyo. Avec une précision méticuleuse, nous avons réussi à exploiter les caractéristiques stimulantes et gratifiantes du chêne japonais Mizunara pour accentuer le profil aromatique unique qui fait la renommée de nos whiskies Hibiki. Ce whisky spécial met en valeur le dévouement continu de House of Suntory envers l'artisanat. »

L'étiquette de la bouteille Hibiki 21 ans d'âge présente un brillant dégradé de couleurs qui évoque le lever du soleil au Japon, un symbole de vie, de vitalité et de passage du temps. Dans la culture japonaise, le soleil revêt une signification profonde, car il nourrit la nature environnante tout en fournissant une énergie essentielle. Il nous rappelle l'importance d'apprécier la vie et d'accepter les changements accompagnant chaque instant qui passe.

De couleur or tendre, ce whisky extraordinaire incarne le « Wa », ou l'esprit d'unité, avec ses arômes alléchants. Il allie des notes raffinées et élégantes de kumquat et de jasmin avec de l'encens japonais. En bouche, il offre une saveur subtilement sucrée et florale, combinée avec du bois de santal épicé et du bois d'agar. Le résultat est un final long et profond, accompagné de nuances de bois de Mizunara épicé. Le Hibiki 21 ans d'âge est embouteillé avec un degré d'alcool de 43 %. Il est disponible dans le monde entier sur certains marchés.

Les bouteilles centenaires du Hibiki Japanese Harmony de House of Suntory donnent vie à l'art de l'artisanat « Monozukuri ». C'est dans cette quête incessante de qualité, d'ingéniosité et d'expressivité que la maison a trouvé son inspiration pour concevoir les éditions limitées de sa collection centenaire. L'emballage de l'édition centenaire du Hibiki Japanese Harmony présente des motifs de neige, de lune et de fleurs qui représentent les saisons changeantes du Japon. Le « Kakehashi » (pont) dessiné sur la bouteille relie le Japon et le monde au passé, au présent et au futur. L'eau qui coule en dessous est pure et claire, symbolisant la purification de l'adversité et des calamités. Le « Kakehashi » symbolise en outre le lien émotionnel entre le peuple japonais, le cycle saisonnier unique de son pays, et son importance dans la vie de tous les jours, favorisant une appréciation du temps qui résonne profondément et inspire le Hibiki.

De couleur ambrée, ce whisky lumineux et délicat présente au nez des notes de rose et de litchi, ainsi qu'une pointe de romarin, de boisé mûr et de bois de santal. En bouche, il offre des arômes de douceur mielleuse, d'écorce d'orange confite et de chocolat blanc. Le finale est à la fois subtile et tendre avec une note subtile de Mizunara. Le Hibiki Japanese Harmony est embouteillé avec un degré d'alcool de 43 %. Il est disponible dans le monde entier sur certains marchés.

Plus tôt cette année, la Maison a dévoilé l'édition centenaire de ses whiskies Yamazaki Mizunara 18 ans d'âge et Hakushu Malt 18 ans tourbé. Des étiquettes en édition limitée célébrant le 100e anniversaire des whiskies phares Yamazaki 12 ans et Hakushu 12 ans ont également été lancées à cette occasion. Tous les quatre sont disponibles dans le monde entier, dans une sélection de marchés.

House of Suntory invite les amateurs de whisky à s'inscrire à son nouveau programme d'adhésion mondial, qui offre des avantages exclusifs tels que l'accès anticipé aux nouveaux produits, des invitations prioritaires aux expériences de consommation*, des nouvelles sur les distilleries, des informations culturelles et plus encore. Pour vous inscrire et en savoir plus sur House of Suntory, rendez-vous sur notre site Web.

Pour plus d'informations sur les nouveaux whiskies en édition limitée, consultez notre page dédiée au Hibiki 21 ans et au Hibiki Japanese Harmony.

*Nombre limité d'invitations dans les plus grandes villes.

À propos de House of Suntory

Depuis 1923, Suntory est reconnu comme le pionnier du Whisky Japonais de part ses multiples générations de Master Blenders et pour son art de l'assemblage. Le fondateur Shinjiro Torii a construit la première distillerie de whisky de malt du Japon à Yamazaki, et l'héritage de Suntory s'est poursuivi avec le fils de Torii et le deuxième Master blender de Suntory, Keizo Saji, qui a perpétué la création de distilleries avec notamment, la distillerie Hakushu. Alors que les générations de Master Blender de Suntory se succèdent, Suntory Whisky reste attaché à l'héritage et à l'innovation. House of Suntory a été sacrée quatre fois « Distillateur de l'année » lors de l'International Spirits Challenge de Londres, au Royaume-Uni (2010, 2012, 2013, 2014). Les whiskies Suntory sont subtils, raffinés et complexes. Le portefeuille comprend Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin, Hibiki, Suntory Whisky Toki et Ao. Le portefeuille House of Suntory propose également du gin japonais Roku et de la vodka japonaise Haku. Créés à partir d'ingrédients japonais par les maîtres artisans de House of Suntory, Roku Gin et Haku Vodka représentent la nature et l'esprit du Japon. Cette année, Suntory Whisky célèbre cent ans d'innovation dans le domaine du whisky, une étape importante non seulement pour l'histoire de la marque, mais aussi pour la culture des spiritueux japonais dans son ensemble. À l'occasion de cet anniversaire, House of Suntory lancera une campagne dédiée à son centenaire tout au long de 2023.

En tant que Beam Suntory

En tant que leader mondial des spiritueux haut de gamme, Beam Suntory inspire la brillance de la vie en offrant des expériences de premier rang par le biais de son portefeuille de marques de classe mondiale. Reconnue pour son savoir-faire dans le domaine des whiskies haut de gamme, notamment les bourbons Jim Beam®, Maker's Mark®, Basil Hayden® et Knob Creek®, les whiskies japonais Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® et Toki® et les marques de scotch de premier rang telles que Teacher's, Laphroaig® et Bowmore®, Beam Suntory propose également des marques de grande renommée dont le cognac Courvoisier®, la tequila Tres Generaciones®, El Tesoro® et Hornitos®, le gin Roku et Sipsmith® et le whisky Canadian Club®. Beam Suntory est en outre un leader mondial des cocktails prêts à consommer, proposant des marques telles que -196 et On The Rockstm Premium Cocktails.

Entreprise mondiale employant près de 6 000 personnes dans plus de 30 pays, Beam Suntory a fait de Growing for Good une de ses valeurs fondamentales. De plus, grâce à sa stratégie de durabilité Proof Positive, l'entreprise s'engage à atteindre des objectifs ambitieux et à réaliser des investissements importants pour promouvoir la durabilité environnementale dans ses activités, s'assurer d'avoir un impact positif sur les collectivités où vivent et travaillent ses employés, et mener des programmes destinés à sensibiliser les consommateurs quant à leurs choix en matière de consommation d'alcool. Basée à New York Beam Suntory est une filiale de la société japonaise Suntory Holdings Limited. Pour obtenir de plus amples informations sur Beam Suntory, ses marques et son engagement social, veuillez consulter les sites www.beamsuntory.com et www.drinksmart.com.

PROFITEZ-EN AVEC MODÉRATION.

Suntory Whisky Single Malt & Blended Japanese Whisky, 43-48% Alc./Vol. ©2023 Beam Suntory Import Co., Chicago, IL

