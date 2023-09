Eyebuydirect propose de nouvelles solutions durables avec sa nouvelle collection Nylon Bio





La plus récente collection de lunettes de la plus grande marque comprend des montures en nylon biologique provenant directement de plantes de ricin.

LOS ANGELES, 20 septembre 2023 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, garde le développement durable à l'esprit avec le lancement de sa collection de montures en nylon biologique, qui comprend 31 articles de lunettes écologiques fabriqués à partir de matériaux renouvelables, recyclables et d'origine biologique.

En plus de ses collections durables actuelles, la collection Nylon Bio comprend 10 nouvelles lunettes et une sélection de cinq lunettes de soleil, avec une apparence inédite et originale, tout en permettant aux clients de réduire leur empreinte carbone. Que vous ayez besoin d'une élégante option de tous les jours comme le modèle Rowen ou des montures épaisses noires de Kauri, la collection comprend une gamme de lunettes commençant à 32 $.

Toutes les montures de la collection sont fabriquées uniquement de plastique injecté, avec 45 % de biomatériaux bruts provenant de l'huile de ricin. Seulement 0,5 % du plastique mondial est d'origine biologique, et Eyebuydirect est le fer de lance des lunettes durables grâce à des accessoires de mode écologiques, durables et flexibles.

« S'ajoutant à nos collections 5 TO SEE et Bohemia Renewal, fabriquées à partir de bouteilles d'eau recyclées et de matériaux à base d'acétate, respectivement, la collection Nylon Bio est une autre étape dans l'engagement de Eyebuydirect à l'égard des lunettes durables », a déclaré Branden Maes, chef principal du marketing de marque chez Eyebuydirect. « Le tout nouveau matériau de nylon biologique est recyclable, ce qui favorise un style qui boucle la boucle et suffisamment durable pour durer des années, sans nuire à l'environnement ni faire de compromis sur l'expression individuelle. »

Pour faire progresser son engagement à l'égard du développement durable, Eyebuydirect appuie fièrement le programme 1 % pour la planète grâce à un don de 15 000 $ en septembre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1637935/eyebuydirect_Logo.jpg

SOURCE Eyebuydirect

20 septembre 2023 à 14:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :