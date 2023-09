NETA Auto participe à l'exposition Chine-ANASE, visant une couverture complète du marché de l'ANASE





NANNING, Chine, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 17 septembre, la 20e Exposition Chine-ANASE a débuté dans le Guangxi, en Chine. Près de 1 700 entreprises de plus de 40 pays ont participé à l'événement, faisant progresser l'intégration économique Chine-ANASE grâce à de nouveaux produits innovants et technologiques. L'une des participations remarquables à l'exposition fut celle de NETA Auto, qui a présenté sa gamme exceptionnelle de véhicules. Zhang Yong, co-fondateur et directeur général de NETA Auto, a assisté aux principaux forums de cet événement.

Le stand d'exposition de NETA Auto a attiré des invités de marque, dont Sonexay Siphandone, Président du Conseil des ministres du Laos, Aung Zeya, ministre adjoint au ministère de la Science et de la Technologie de la Birmanie, et plusieurs autres dignitaires politiques et représentants d'entreprises des pays de l'ANASE. Ils ont largement reconnu le développement mondial de NETA Auto.

NETA Auto établira une forte présence sur l'ensemble du marché de l'ANASE d'ici un à deux ans, rendant les véhicules électriques (VE) intelligents de haute qualité plus accessibles à la population locale. Réputée pour ses caractéristiques intelligentes exceptionnelles et l'excellente qualité de ses produits, NETA Auto est devenue une marque chinoise de VE intelligents populaire sur les marchés mondiaux. Avec plus de 330 000 utilisateurs dans le monde, l'entreprise poursuit activement sa stratégie de mondialisation.

Accueil des visiteurs avec une gamme de produits exceptionnels

Le potentiel de succès mutuel sur le marché de L'ANASE a été un facteur clé de la popularité de NETA Auto en tant que marque d'automobiles à énergie nouvelle dans la région. Le NETA V, positionné comme un véhicule intelligent tendance conçu pour la jeunesse, est souvent en tête du classement des immatriculations de véhicules électriques purs en Thaïlande. Ce modèle reflète la valeur de marque de NETA Auto, « Tech For All », avec son système d'assistance au conducteur intelligent de niveau 2 riche en fonctionnalités, un écran de commande central intelligent spacieux de 14,6 pouces et un processeur 8 coeurs haute performance. Toute la gamme de produits de NETA Auto présentée lors de l'exposition a attiré l'attention des participants des pays de l'ANASE et d'ailleurs.

L'objectif d'une couverture complète dans l'ANASE dans le cadre de la stratégie globale fondée sur la localisation

En 2022, NETA Auto a fait ses débuts en Thaïlande, l'un des plus grands pays constructeurs automobiles de l'ANASE, marquant le début de son expansion internationale. Aujourd'hui, NETA Auto est devenu un acteur important de l'industrie automobile thaïlandaise. De janvier à août de cette année, le NETA V a occupé la deuxième place des registres d'immatriculation des véhicules électriques (VE) purs en Thaïlande, avec une part de marché de près de 20 %. En septembre, NETA Auto a réalisé des ventes cumulées dépassant les 10 000 unités en Thaïlande.

NETA Auto a non seulement fait des progrès significatifs en Thaïlande, mais a également accéléré ses efforts d'expansion sur d'autres marchés de l'ANASE. En Indonésie, la société a établi une filiale et est entrée sur le marché. En Malaisie, NETA Auto s'est associé à des collaborateurs locaux pour établir rapidement une présence. NETA Auto attache une grande importance au marché de l'ANASE. Il prévoit de livrer plus de 100 000 véhicules par an d'ici environ trois ans, consolidant ainsi son rôle de moteur pour le développement des nouvelles énergies dans l'ANASE et contribuant à la création d'une meilleure qualité de vie dans la région.

Durant la 20e Exposition Chine-ANASE, NETA Auto continue d'étendre sa présence mondiale, en forgeant des partenariats stratégiques complets à plusieurs niveaux dans l'industrie automobile avec l'ANASE et de nombreux pays du monde entier. Cette démarche accélère sa transition d'un NETA chinois vers un NETA mondial, rendant les véhicules électriques intelligents de haute qualité accessibles à l'échelle mondiale.

