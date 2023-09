Le rapport sur les perspectives 2023 de Butterball Canada dévoile de nouvelles données sur les habitudes des jeunes Canadiens en matière de repas des fêtes





Selon cette étude, plus d'un tiers des jeunes Canadiens âgés de 20 à 40 ans prévoient marier tradition et originalité dans leurs recettes au menu de l'Action de grâce.

TORONTO, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Butterball, la principale marque de dindon au Canada, a publié ce jour les données de son rapport sur les perspectives de l'Action de grâce 2023. Celui-ci révèle que, même si la moitié des jeunes Canadiens qui fêtent l'Action de grâce cette année s'en tiennent à un menu classique, 35 % prévoit combiner des recettes traditionnelles et des recettes originales dans leur menu de l'Action de grâce. Parmi le 90 % de jeunes Canadiens qui prévoit marquer l'occasion cette année, 67 % déclare que le dindon sera au menu.

Pendant des années, les parents et les grands-parents ont veillé à ce que les traditions de l'Action de grâce restent vivantes en se chargeant de l'organisation de la plupart des repas familiaux. Mais générations vieillissent et elles se tournent vers leurs enfants adultes pour qu'ils se mettent aux fourneaux et reprennent le flambeau. Près de la moitié (44 %) des Canadiens âgés de 20 à 40 ans ont déjà fait cuire un dindon entier pour l'Action de grâce, et 68 % d'entre eux ont déclaré qu'ils aimaient le faire parce que c'est une occasion spéciale pour se réunir avec ses proches.

« Si vous êtes novice en matière de recevoir ou que vous n'avez jamais fêté l'Action de grâce, vous trouverez sur le site butterball.ca/fr une foule de ressources utiles, comme le calculateur de portions, qui vous indique exactement la taille du dindon dont vous aurez besoin pour régaler vos invités, ainsi que toutes les étapes de sa cuisson », indique le chef Shahir. « La clé d'une Action de grâce réussie se trouve dans le dindon. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un dindon de bonne qualité comme celui de Butterball, d'un thermomètre à viande, d'une plaque à rôtir, puis de vous asseoir et de laisser le dindon faire le travail. Et en cas de doute, appelez la Ligne d'assistance Butterball pour parler à un des experts qui aident les cuisiniers amateurs depuis maintenant 40 ans. »

Autres conclusions de l'étude :

Les 31-40 ans sont légèrement plus enclins à opter pour un menu d'Action de grâce traditionnel (50 %) que les 20-30 ans (39 %), qui préfèrent les recettes originales ou aiment combiner plats classiques et plats originaux.

L'inflation a une incidence sur le choix des menus cette année. 55 % des Canadiens âgés de 20 à 40 ans qui sont en train de planifier leur menu pour l'Action de grâce déclarent qu'ils vont essayer d'économiser en réduisant leurs dépenses d'épicerie ou en optant pour un repas-partage.

45 % des personnes qui reçoivent pour la première fois ont l'intention de préparer un repas d'Action de grâce traditionnel, comme leur famille l'a toujours fait, avec les recettes préférées des membres de la famille.

Pour d'autres ressources sur l'Action de grâce, consultez le site Butterball.ca où vous trouverez des vidéos explicatives, des conseils pour organiser un repas des fêtes, des renseignements sur les produits, des recettes et le calculateur de portions. Pour obtenir des réponses en direct à vos questions sur le dindon, appelez la Ligne d'assistance Butterball les 30 et 31 septembre et du 6 au 9 octobre au 1-800-Butterball ou envoyez un message texte au 1-844-877-3456.

À propos de l'étude

Exceldor coopérative a mandaté l'institut Angus Reid pour qu'il mène un sondage omnibus en ligne du 19 au 24 août 2023 auprès d'un échantillon national représentatif de 1120 adultes canadiens âgés de 20 à 40 ans.

À propos de la Ligne d'assistance Butterball

La Ligne d'assistance Butterball a été l'une des premières lignes canadiennes sans frais à venir en aide à près de 50 millions de consommateurs depuis sa première édition en novembre 1981. Chaque mois d'octobre et de décembre, des experts en dindon aident plus de 4 millions de personnes qui cuisinent par le biais de la Ligne d'assistance Butterball, de Butterball.ca, de Facebook, d'Instagram, du clavardage en direct et des courriels, aux États-Unis et au Canada. Composée de plus de 50 personnes, la Ligne d'assistance Butterball dispose des ressources nécessaires pour répondre aux questions des appelants francophones et aux questions par courriel.

Butterball

Butterball est la marque de dindon la plus connue au Canada, elle est présente à la table des fêtes familiales canadiennes depuis plus de 50 ans. Elle fournit également des produits de restauration et de vente au détail aux clients et aux consommateurs. En tant que chef de file du secteur en matière de qualité, de salubrité alimentaire et de bien-être des animaux, Butterball veille à ce que ses dindons soient élevés dans des conditions optimales de sécurité et préparés avec fierté au Canada. La marque s'engage à fournir du dindon de qualité qui rassemble les gens et qui fait naître des moments joyeux.

Exceldor coopérative

Exceldor coopérative est détenue par près de 400 producteurs membres au Canada, son siège social est situé à Lévis et ses usines de sont implantées à Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville, et Saint-Agapit au Québec, Hanover en Ontario, et Blumenort au Manitoba. Québec. La coopérative commercialise ses produits sous plusieurs marques dont Exceldor, Butterball, Granny's et Lacroix. Elle emploie plus de 3450 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard de dollars.

SOURCE Butterball Canada

20 septembre 2023 à 14:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :